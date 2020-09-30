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GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal: "2023 hedefleri için güçlü bir program"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasaların merakla beklediği “Yeni Ekonomik Program”ı açıkladı. Yeni Dengeleme, Yeni Normal ve Yeni Ekonomi temasıyla açıklanan Yeni Ekonomi Programı, 2021 - 2023'ün uygulanabilir ve ulaşılabilir hedeflere odaklandığını söyleyen Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, "Katma değerli ürünlerin üretimi ve ihracatına odaklanma, finansman kaynaklarının kalkınmayı ve cari dengeyi destekleyecek alanlara yönelmesi, iş ve yatırım ortamının iyileşmesi ve uluslararası doğrudan yabancı yatırımların teşviki hedefleri çok önemli hedefler. Pandemi nedeniyle ciddi sapmalar yaşanmış olmasına rağmen, Türkiye'nin 2023 hedefleri gerçekçi ve sürdürülebilir ekonomimizin göstergesi" dedi.
İş Dünyası 30.09.2020, 12:22 30.09.2020, 12:24
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