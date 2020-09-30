banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu
“Turizmin kaybı 25 milyar dolar”
“Turizmin kaybı 25 milyar dolar”
Fenerbahçeli Frey Waasland-Beveren'e kiralandı
Fenerbahçeli Frey Waasland-Beveren'e kiralandı

GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal: "2023 hedefleri için güçlü bir program"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasaların merakla beklediği “Yeni Ekonomik Program”ı açıkladı. Yeni Dengeleme, Yeni Normal ve Yeni Ekonomi temasıyla açıklanan Yeni Ekonomi Programı, 2021 - 2023'ün uygulanabilir ve ulaşılabilir hedeflere odaklandığını söyleyen Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, "Katma değerli ürünlerin üretimi ve ihracatına odaklanma, finansman kaynaklarının kalkınmayı ve cari dengeyi destekleyecek alanlara yönelmesi, iş ve yatırım ortamının iyileşmesi ve uluslararası doğrudan yabancı yatırımların teşviki hedefleri çok önemli hedefler. Pandemi nedeniyle ciddi sapmalar yaşanmış olmasına rağmen, Türkiye'nin 2023 hedefleri gerçekçi ve sürdürülebilir ekonomimizin göstergesi" dedi.

İş Dünyası 30.09.2020, 12:22 30.09.2020, 12:24
1250
GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal: "2023 hedefleri için güçlü bir program"
Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0