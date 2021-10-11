Gıda sektörü otomasyonla vites büyütüyor

Dünya çapında kurulu 27,5 milyon ürüne teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler yaratan CNC, robot ve makine üreticisi FANUC, üretim alanıyla çok çeşit yelpazede etkinlik gösteren gıda sektöründe de etkin rol oynuyor. Pandemiyle birlikte yeni teknolojilerin kullanımının hızla artması sonucu tüm adımlarda süreçleri iyileştirmeye ve üretimi daha verimli hale getiren FANUC ürünleri, kaynak verimliliği ve ihtiyaç odaklı üretime yüksek verimlilikle çözümler üretiyor.

Özellikle pandeminin ilk döneminde insanların eve kapanmasıyla birlikte artan gıda satışlarının birçok üreticiyi çeşitler çözümler bulmaya ittiğini ifade eden FANUC Robot Satış Takım Müdürü Onur Kazancı, “Pandemi sürecinde gıda sektöründe satış hacmi iki kat arttı ve buna paralel olarak da otomasyon yatırımları önemli ölçüde hız kazandı. Otomasyona olan ihtiyacın artmasının sebepleri arasında da iş gücü sorunu ve mevcut çalışanların sağlık problemleri nedeniyle işlerine gidememesi gibi sorunlar yer aldı. Özellikle hat sonu paketleme süreçlerinde operatörlerle aynı alanda çalışması gereken robotik hücreler için cobot uygulamalarına ağırlık verildi. İş güvenliğini ön planda tutarak üretim adetlerine destek olabilmek için cobot gibi alternatif sistemler üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.