Gıda devleri restoranlarını koronaya göre tasarlıyor

Corona virüsü salgını, dünyada birçok şeyi değiştirdi. ‘Yeni normal' olarak adlandırılan bu durum, restoran tasarımlarında da kendini gösterecek. CNBC'de yer alan habere göre ünlü fast-food zincirleri Burger King, Taco Bell ve Shake Shack, yeni mağaza tasarımlarını corona virüsü salgınına göre yapacak.

Salgın sırasında müşteri davranışlarında değişimler oldu. NPD Group'un verilerine göre nisan, mayıs ve haziran aylarında arabaya servis satışları yüzde 26 arttı.



Ayrıca kolay sipariş ve teslimat sunduğu için restoranların mobil uygulamaları telefonlara her zamankinden daha fazla indirildi. Bu durum, markaları ‘yeni normale' adapte olmaya yönlendirdi.



BURGER KING

Restaurant Brands International'a ait olan marka, iki yeni mağaza konseptini tanıttı. Bunların en belirgin özelliği, geleneksel bir Burger King restoranından yüzde 60 daha az kapalı alana sahip olması.



‘Next Level' adı verilen iki katlı mağaza konsepti, arabaya servis için üç şeride sahip olacak. Yerden tasarruf etmek için mutfak ve kapalı alan bölümleri, arabaya servis noktalarının üzerinde yer alacak. Ayrıca içeri girmeden ‘gel-al' siparişlerinin verileceği pencereler olacak.



Burger King'in bir diğer konsepti ise ‘Your Way'. Bu tasarımın arabaya servis için iki şeridi olacak. Oturma alanlarının büyük bölümü dışarıda, gölgelik altında olacak. Ayrıca çatısı güneş enerjisi panellerinden oluşturularak yapılacak. Buraya arabalarıyla gelecek olan müşteriler, otomatlara QR kod okutup, Burger King'in mobil uygulaması üzerinden sipariş vererek yemeklerinin gelmesini bekleyecek.



TACO BELL

Taco Bell'in yeni konsepti, daha fazla arabaya servis yapılmasını sağlayacak. ‘Go Mobile' adı verilen tasarımda çift şeritli yol ve bol miktarda park noktaları olacak.

Taco Bell Global Operasyon Direktörü Mike Grams, “Arabaya servis kapasitesini artırmakla ilgilenen çok sayıda franchise sahibimiz var” diye konuştu.

Taco Bell'in ikinci çeyrek satışları yüzde 8 azalsa da aynı restoranlarda geçen yıla oranla 4,8 milyon daha fazla arabaya servis yapıldı.

‘Go Mobile' konseptinde mobil uygulama üzerinden verilen siparişlerin müşteriye teslim edilmesi için kapalı dolaplar olacak. Ayrıca mutfaklar, çalışanlara siparişi hazırlamanın en hızlı yolunu söyleyen ve müşteriye yemeklerine en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayacak teknolojilerle donatılacak.

SHAKE SHACK

Burger restoran zinciri olan Shake Shack, mayıs ayı başında ‘Shack Track' adını verdiği konseptini tanıtmıştı. Yeni restoran, mobil uygulamalar üzerinden verilen siparişlerin teslim alınacağı, birbirinden ayrılmış özel pencereler içeriyor.

Müşteriler buraya arabalarıyla ya da yürüyerek gidebilecek. Yıl sonuna kadar en az sekiz ‘Shack Track' restoran açılması planlanıyor. 2021 yılında ise müşterilere ilk kez arabalarıyla yerinde sipariş vermelerini sağlayacak özel şeritler yapılacak.