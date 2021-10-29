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GGYD’LİLERDEN BABACAN’A; “EN ÇOK BİZLER ETKİLENİYORUZ”

GGYD'nin Nezih Allıoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la bir araya geldi, piyasa koşullarının iş dünyasına nasıl yansıdığını örneklerle anlattı. GGYD’liler, “Her partiye eşit mesafedeyiz ama olumsuzluklardan en çok etkileneniz” dedi.

İş Dünyası 29.10.2021, 12:12
GGYD’LİLERDEN BABACAN’A; “EN ÇOK BİZLER ETKİLENİYORUZ”

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M.Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan’la parti genel merkezinde bir araya geldi. Ali Babacan, Başkentli genç girişimcileri, genel başkan yardımcılarıyla birlikte ağırlarken Başkan Allıoğlu dernekle ilgili bilgi verdi, “550 üyemiz, temsilcilik ve şubelerimiz var, üye sayımızı 1000 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Aramızda milletvekilleri de var, hemen her partide aktif çalışan arkadaşlarımız da. Ama biz sadece işin ticari kısmıyla ilgileniyoruz. Yanında 3 kişi çalıştıran üyemiz de bulunuyor, 350 çalışanı olan üyemiz de, cirosunun yüzde 60-70’ini ihraç eden üyemiz de… Ekonominin içinde hemen hemen tüm kesimleri kapsayan bir grubuz, ekonomik olaylardan çok hızlı bir şekilde etkileniyoruz” dedi.

“Bir Yere Kadar Dayanabiliriz”

Bugünkü piyasa koşullarının iş dünyası olarak kendilerini hayli zorladığını, özellikle zamların giderek fakirleştirdiğini vurgulayan Başkan Allıoğlu, “Üretici hammadde bulamıyor, satıcı, bir hafta sonra sattığı fiyattan ürünü alamıyor. Fakirleşiyoruz. İşletmelerin sermayesi şu anda eriyor. Bir yere kadar herkesin birikimi var, dayanabiliyor. Ama bir süre sonra fakirliği daha çok hissedeceğiz” diye konuştu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sadece ekonomide değil, adalette, dış politikada sorunların olduğunu bildirdi. Devlet kademelerinde, siyasette ve bürokratik kadrolarda işin ehli insanların iş başında olması gerektiğinin altını çizen Babacan, şöyle devam etti:

“Seçim Sonrası Eylem Planları Hazır”
“Üst düzey pozisyonlara böyle insanların getirilmesi, istişare ve ortak akıl anlayışı ile çalışılması gerekiyor. Yönetimde şeffaflık ve hesap verilebilirlik olmalı. Bunlar başarının temelindeki unsurlar...” Parti olarak 973 ilçenin 655’inde ilçe başkanlarının görev başında olduğunu, bu örgütlenme sayesinde bugün 20 siyasi partiyle birlikte seçimlere girme hakkına sahip olduklarını, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin eylem planlarını hazırladıklarını da bildiren Babacan, “Tarım, afet yönetimi ve sosyal politikalar eylem planlarını açıkladık. Şimdi de dijital dönüşüm ve teknolojiyle ilgili eylem planını açıklayacağız. Toplam 20 alanda eylem planını açıklamış olacağız. Daha önce yapılmış bir çalışma değil. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin elinin altında yapılacaklar listesi olacak; üstelik takvime bağlanmış eylem planları” dedi.

“Türkiye Eskiden Aranan Ülkeydi”

Görüşmede GGYD’lilerin sorularını da yanıtlayan Babacan, bir soru üzerine hükümette görevde olduğu yıllara ilişkin şu ifadeleri kullandı, “2002-2007 yılları, Türkiye’nin en hızlı yükseldiği dönem oldu. Milli gelirimiz arttı. Avrupa’daki Amerika’daki gençler, Türkiye’de 6 ay, 1 sene kalmanın çabası içindeydi. Alman, İngiliz iş insanları, Afrika’da, Asya’da rahat iş yapmak bizim pasaportumuzu istiyor, ‘sizin pasaportunuzla iş yaptığımızda kapılar açılıyor’ diyordu. Türkiye’ye giren doğrudan sermaye yıllık ortalama 1 milyar dolarken 3 yılda 22 milyar dolara çıktı. Şimdi gençler yurtdışına gitmek istiyor, ‘ne yapalım’ diye soruyor. ‘Fırsatınız varsa gidin ama mutlaka geri geleceksiniz, bunu bilin’ diyorum. Yine eski günleri yaşarız. Yine yatırımcı yatırım yapar, Yeter ki biraz ışık görsün, güven görsün” diye konuştu.

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