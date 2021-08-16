GGYD’liler yanan köye yaraları sarmaya gitti

Başkentli Genç Girişimciler yangın felaketinde büyük zarar gören Manavgat'ın Sevinç Köyü’nü kardeş köy ilan etti, başlatılan kampanya dahilinde toplanan paralar bizzat yönetim tarafından köye götürülerek afetzedelere dağıtıldı.

Manavgat yangını sonrası harekete geçen Genç Girişim ve Yönetişim Derneği yönetimi bir yardım kampanyası başlattı. Kampanya dahilinde yangında büyük zarar gören Manavgat'a bağlı Sevinç Köyü, 'kardeş köy' ilan edilerek evlerini kaybeden köylülere nakdi destek sağlanması için üyelerden bağış toplandı. GGYD'nin yardım kampanyası 3 gün gibi kısa sürede tamamlanırken toplanan bağış GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu başkanlığındaki bir heyet tarafından kardeş köy seçilen Sevinç Köyü’ne bizzat götürüldü. Burada Muhtar Seyfettin Eski ve yangında zarar gören vatandaşlar tarafından karşılanan Başkentli genç girişimciler olaydan duydukları üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Büyük Travma Yaşıyoruz

Sevinç Köyü sakinleri yangında sadece evlerini, bağ, bahçelerini ve hayvanlarını değil anılarını da kaybettiklerini, büyük bir travma yaşadıklarını, özellikle manevi kayıplarının telafisinin mümkün olmadığını söyledi. Yaşlı bir teyzenin şu sözleri ise bölgedeki durumun adeta özeti gibiydi: "Evimize hırsız girse sadece beğendiklerini ve işine yarayanları alırdı ama yangın her şeyimizi aldı..." Gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü ve kaygı yaşadıklarını söyleyen GGYD Başkanı Allıoğlu ise yaşananların uzaktan göründüğünden daha vahim olduğunun altını çizdi.

Anılarınızı Geri Getiremeyiz Ama…

Sevinç Köyü halkı nezlinde bütün bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Allıoğlu, "Bu büyük afet sonrası kısa sürede organize olarak kardeş köyümüz Sevinç Köyü’ne nakdi destek sağlamak üzere üyelerimizden bağış topladık. Kampanyaya büyük ilgi gösteren genç girişimcilerimiz biraz olsun yaralarınızı sarmak, ilk etapta acil ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere selamlarıyla birlikte desteklerini gönderdiler. Anılarınızı geri getiremeyiz belki ama acınızı paylaşıyor ve bundan sonra da yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz." dedi. GGYD'liler yangında büyük zarar gören köyde incelemede bulunduktan sonra afette evlerini kaybeden tüm vatandaşların hesabına belirlenen kaynağı aktardı.