Getir Avrupa ağını genişletiyor: Sıradaki durak Berlin, Paris ve Amsterdam

Getir franchise sistemi ile birlikte Türkiye'de büyümeye devam ederken, yurt dışı pazarında da söz sahibi olmak istiyor. Geçtiğimiz aylarda Getir Londra çıkarması yaparak faaliyetlerine başlamıştı. Kısa süre içerisinde İngilizlerin en çok tercih ettiği online market uygulamalarından birisi olan Getir, şimdi de Paris, Berlin ve Amsterdam operasyonları için start verdi. Henüz konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmazken bu üç şehirde işe alım çalışmalarının ve yapılanmanın devam ettiği öğrenildi.



Getir Avrupa pazarında söz sahibi olmak istiyor



Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren ve her geçen gün büyümeye devam eden Getir, yurt dışı pazarı için de kolları sıvadı. Özellikle çevrimiçi market uygulamalarının yetersiz olduğu Avrupa'da söz sahibi olmak isteyen Getir, Londra'nın ardından Fransa'nın Paris, Almanya'nın Berlin ve Hollanda'nın Amsterdam şehirlerinde de operasyonlarına kısa süre içerisinde başlayacak. Getir sahibi Nazım Salur Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile, "İngiltere ilk durak. Başka ülkelerde de bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz." demişti.



Uzun süredir farklı işlerini bir kenara koyarak sadece Getir'e odaklanan Nazım Salur ve Serkan Borançılı, ilerleyen günlerde dünya basınında çok daha fazla yer alacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere Londra faaliyetlerinin ardından Reuters Haber Ajansı Getir'e yer vermişti.