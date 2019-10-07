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Generali Sigorta'ya yeni genel müdür yardımcısı

Generali Sigorta’da Teknik ve Reasüranstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine UW, reasürans, risk yönetimi, hasar yönetimi ve satış alanlarında uzmanlığı bulunan Suat Oruç getirildi.

Generali Sigorta'ya yeni genel müdür yardımcısı

Generali Sigorta’da Teknik ve Reasüranstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine UW, reasürans, risk yönetimi, hasar yönetimi ve satış alanlarında uzmanlığı bulunan Suat Oruç getirildi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:28
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Generali Sigorta'ya yeni genel müdür yardımcısı

Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta’da Teknik ve Reasüranstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Suat Oruç getirildi. Oruç, markanın Oto Sigortaları ve Hasar, Oto DışıBireysel ve Kobi Sigortaları, Oto Dışı Hasar, Kurumsal Oto Dışı Sigortaları ve Reasürans, Kurumsal Satış, Aktüeryal Fiyatlandırma ve Tarife Yönetimi, Ürün Yönetimi ve Proje Yönetimi departmanlarından sorumlu olacak.

Generali Sigorta Teknik ve Reasüranstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Suat Oruç; 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında Stratford Üniversitesi’nde pazarlama alanında eğitim aldı ve sonrasında American Institute of CPCU’da Chartered Property Casualty Underwriter (CPCU) ve Associate of Reinsurance (ARe) eğitimlerini tamamladı. Profesyonel kariyerine 1993 yılında Mapfre Sigorta’nın teknik departmanında başlayan Oruç, kariyeri süresince sigortacılık sektöründe çeşitli alanlarda çalıştı. Son olarak Ergo Sigorta A.Ş.’de UW, Hasar, Operasyon, Reasürans, Aktüeryal Fiyatlandırma ve Tarife Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi görevini yürüttü.

Suat Oruç 2019 yılı Eylül ayında Generali Sigorta ailesine katılarak, Teknik ve Reasüranstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

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