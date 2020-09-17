Gençler geleceğin kurucularıdır

Türkiye'ye temaslar için gelen Bangladeş Dışişleri Bakanı Dr. Abul Kalam Abdul Momen, ICYF Genel Merkezi’nde dünya gençleriyle buluştu.

Gençlerin geleceğin kurucuları olarak tanımlayan Abdul Momen, "Geçmişin geçtiğini ve geleceğin bize ait olmadığını pandemide öğrendik. Salgın büyük ve güçlü ülkelerin sistemlerinin insan hayatını ve hayatlarını koruma karşısında çaresiz kaldığını gösterdi. Sahip olduklarımızın ne kadar değerli olduğunu öğrendik."

Son iki yılda binlerce insanın Suriye, Libya, Irak ve Afganistan'da savaş nedeniyle yerlerinden olduğuna vurgu yapan Abdul Momen, "Bunun neden olduğunu sorgumalıyız? İnsanlık için görev almayı bıraktığımız içindir. Ancak gençler bu rolü oynayabilir, çünkü hepimiz Adem'in çocuklarıyız, bu çatışmaları ve savaşları durdurmak ve birbirimize saygı duymak için çalışmalıyız. Din, ırk veya renk nedeniyle insanlar arasında ayrım yapmamalıyız."

Pandeminin, saygı ve insanlığın kaderinin aynı olduğunu ve herkesin yanyana olması gerektiğini öğrettiğini söyleyen Abdul Momen, gençlere şöyle dedi: “Allah bizi eşit yarattı, öyleyse şiddeti reddedelim ve bizden farklı olanlara saygı duyalım. İslam dininin Allah'ın kanunu olduğunu bilelim. Dünya, silahlanmaiçin yılda 1,9 trilyon dolar harcıyor. Bu kaynakları sağlık, eğitim ve doğal afetlerle yüzleşmek amacıyla yeniden yönlendirmeli ve aktarmalıyız. Gençleri, insanlığın hizmetinde etkin bir rol oynayabilmeleri için ilerlemelerini ve yenilik yapmalarını sağlayacak her türlü yolla desteklemeliyiz. Saygı ve sorumluluk paylaşımı olanyeni bir dünya için çabalamalıyız."