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Genç Yetenek Programı’na 26 bini aşkın başvuru

İş Dünyası 14.09.2020, 16:25
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Genç Yetenek Programı’na 26 bini aşkın başvuru

Discover Genç Yetenek Programı’na bu yıl geçen yıl yapılan başvurunun iki katından fazla başvuru oldu.
Vodafone’un 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nın yeni dönem başvuruları sonuçlandı. Türkiye’nin dört bir yanından 26 bini aşkın gencin başvurduğu ve toplam 90 kişinin kabul edilmesinin hedeflendiği programa, ilk etapta 29 farklı üniversiteden 63 genç kabul edildi. İkinci etap işe alımlar için ise süreç devam ediyor.


Eylül’ün ikinci yarısı itibarıyla işe başlayacak olan ve yüzde 65’i kadın çalışanlardan oluşan genç Discover’lar, Vodafone Türkiye’nin teknoloji, bireysel ve kurumsal iş birimleri, finans, hukuk, insan kaynakları ve müşteri operasyonları fonksiyonlarında tam zamanlı çalışma imkânına sahip olacak. Çalışanlarının yüzde 68’ini Y kuşağının oluşturduğu şirket, Discover Genç Yetenek Programı ile bugüne kadar 515 kişiyi bünyesine kattı.


Geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonlarına katmayı önemsediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram şunları söyledi:
“Vodafone’un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı, yüksek potansiyele sahip gençlerin Vodafone’a kazandırılarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye’nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyor. Gelecekte Vodafone’un liderlik ekibinde görev alabileceğine inandığımız, yoğun bir eğitim ve gelişim yatırımı yaptığımız genç yetenekleri her yıl bu program aracılığıyla Vodafone Türkiye Ailesi’ne dahil ediyor ve onlara geleceğin mesleklerini bugünden yaşatıyoruz. Programımıza bu yıl 26 bini aşkın başvuru oldu. İlk etapta 63 gencimizi programa kabul ettik. İkinci etap işe alımlar için sürecimiz devam ediyor. Hedefimiz toplam sayıyı 90’a çıkarmak. Bir yandan geleceği şekillendirirken, bir yandan da dijital dönüşümün liderleri olabilecek, çevik çalışma yöntemlerine sahip ve geleceğin mesleklerinde yer alacak genç yetenekleri keşfetmeye devam edeceğiz.”

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