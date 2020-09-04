Genç odalarında modern tasarım esintisi “Kilim Genç Odası”

Kilim Mobilya okula dönüş öncesi çocukların ve gençlerin yaşam alanlarında yenilik rüzgarı estiriyor. Active, Dubleks, Venüs ve Country serilerini konfor, kişiselleştirme, esneklik, teknoloji gibi birçok detayı düşünerek oluşturan Kilim Mobilya, bu yolla her çocuğun kendi hikayesini yazmasını sağlıyor. Odalardaki hakim renk beyaz ve doğal ahşap görünüm olurken, hareketli çalışma masaları, özel dizayn edilmiş kitaplık modelleri, ergonomik ranza modelleri, gizli raflı bölmeleri ve fonksiyonel gardıroplarıyla gençlerin tüm beklentilerini tek bir odada buluşturuyor.

Küçük odalara büyük tasarım: Active Çocuk Odası

Beyazın sadeliği ve ahşabın eşsiz doğallığını bir araya getiren Kilim Mobilya Active Çocuk Odası, ranzası, üç çekmeceli çalışma masası, hareketli sensörlü lambası ve dekoratif sandalyesiyle minimal odalara uyum sağlayarak geniş bir yaşam alanı sağlamak amacıyla tasarlandı. İleri teknolojiyi arkasına alarak üretilen, tekerlekli ve yüksek ayaklı çalışma masası ise, isteğe göre ranza altına yerleştirilebiliyor ve daha ferah rahat bir görünüm imkanı veriyor. Çalışma masasına eşlik eden raflı bölmeler, gençlerin ders kitap ve notlarına kolay ulaşma imkanı verirken böylelikle dikkatleri dağılmadan çalışma kolaylığı sağlıyor. Çok yönlü fonksiyonel özelliği, renk uyumu ve modern tasarımıyla Active Çocuk Odası, gençlerin odasının en güzel köşesinde yerini alıyor.

Dubleks Çocuk Odası ile alanlar büyüyor

Modern ve çağa uygun tasarımı ile çocukların odalarını kullanışlı ve mutlu uyanacakları sabahlara hazırlayan Kilim Mobilya Dubleks Çocuk Odası, üç kapaklı dolap, çalışma masası, çekmeceli merdiven, ranza, karyola ve başlıktan oluşuyor. Tasarım kat sistemli olacak şekilde iki ayrı yatak ile kullanıma olanak verdiği gibi, çalışma masası ve raf sisteminin ranzanın altına yerleştirilmesine de olanak tanıyor. Takımdaki hakim renkler ise beyaz, doğal ahşap görünüm ve bordo.

Kilim Venüs Genç Odası ile genç kızların tercihi değişiyor

Kremin pembe ile olan muhteşem uyumuna estetik bir yorum katan Venüs Genç Odası, sadeliği modernizmle buluşturuyor. Çalışma masası ve kitaplık, karyola, karyola başlık, üç kapılı dolap, komodin ve şifonyerden oluşan takım, odada derli toplu bir görünüm olması için ekstra depolama alanlarıyla dikkat çekiyor. Dolap kapakları ile çekmecelerdeki püskül ve süs detayları görsel zenginliği üst seviyelere taşırken, beyaz ve açık pembe renkleri genç odalarına bambaşka bir ahenk katıyor. Mobilyaların ayaklarında kullanılan krem rengi ise odanın ferah ve tasarım görünümünü pekiştiriyor.

Country Genç Odası: Beyaz tüm dinamikleriyle yaşam alanında

Huzurlu renkleri bir araya getiren odalarıyla ailelerin ve gençlerin beğenisini kazanan Kilim Mobilya, tasarıma olan bakış açısını Country Genç Odası ile dışa vuruyor. Ultra beyaz renk kombinasyonundan üretilen Country Genç Odası, sade tarzına gösteriş katan duruşu, yüksek ayakları ve geniş çalışma alanları ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Üç kapaklı dolap; ünite dolap içi rafları, elbise askılığı, kapakta ayna özelliği ve üründe süs aplik uygulaması ile kusursuz bir alan oluşturuyor. Tasarıma verdiği önemi gözler önüne seren Kilim, gençlerin bir odada aradığı her şeyi uzun yıllar kullanım garantisiyle Country Genç Odası’nda sunuyor.