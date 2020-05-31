GENÇ MÜSİAD PANDEMİ SÜRECİ BOYUNCA EN AKTİF GENÇLİK YAPILANMASI OLDU

Türkiye’nin büyük bir çoğunluğu Koronavirüs (COVİD-19) dolayısıyla mart ayının başından beri hayatını evde geçirdi. Pandeminin başladığı ilk andan itibaren dijital dönüşüme ayak uyduran Genç MÜSİAD başta komite toplantıları olmak üzere; tüm ulusal ve uluslararası etkinliklerini dijital platformlara taşıdı. Genç MÜSİAD, Türkiye’deki 56 şubesi ve yurt dışındaki 29 temsilcisi üzerinden düzenlediği etkinliklerle, bu alanda en fazla organizasyon düzenleyen Gençlik Sivil Toplum Kuruluşu olmayı başardı.

Koranavirüs (Covid-19) vakasının Türkiye’de ilk kez görüldüğü mart ayından itibaren hızlıca çalışmalarına başlayan Genç MÜSİAD, başlattığı “Keyifli Sohbetler” serisi ile online platformlar üzerinden akademi, sanayi ve iş dünyasından Türkiye’nin önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Genç MÜSİAD’ın gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal şu ifadeleri kullandı:

“Koronavirüs salgınının yayılmasının ardından insanlar dijital ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Genç MÜSİAD olarak bizler de bu olumsuz durumu avantaja çevirmek istedik ve bu minvalde çalışmalarımıza başladık. Pandemi dönemi boyunca Türkiye genelinde yaptığımız 192 etkinlikle süreç yönetimimizi gerçekleştirdik.

Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından; Arzum Ceo’su Murat Kolbaşı ile Youtube üzerinden bir canlı yayın yaparak dijital organizasyonlara öncülük ettik.

Ayrıca siyaset dünyasından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ı online etkinliklerimiz sayesinde üyelerimiz ile bir araya getirdik.

Birbirinden Değerli İsimleri Genç Girişimcilerle Buluşturduk

“Keyifle Sohbetler” başlığı altında düzenlediğimiz online programlarımızda, Çocuklar Duymasın ve 80’ler dizileriyle adından sıkça söz ettiren Birol Güven, Ramazan programlarının vazgeçilmez ismi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve ekonomi alanında öncü isimlerden Prof.Dr.Kerem Alkin olmak üzere; Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yusuf Yeşil ve Murat Çiçek olmak üzere, birçok ismi üyelerimizle buluşturduk.

Yenilikçi ve Girişimcilik Akademisi ile üyelerimizin bu konuda gelişimini gerçekleştirmek ve bu sayede uzun vadede proje yazmaları sağlamak adına “Online Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimlerini başlattık.

Genç MÜSİAD’ın en önemli projelerinden 3T (Tanı,Tanıştır, Ticaret Yap) programımızı pandemi süreci boyunca devam ettirdik. Üyelerimiz arasındaki iletişimi arttırmak ve ticaret hacmimizi büyütmek adına bu projeyi Online’a taşıdık. Bu proje sayesinde, üyelerimizin kendi aralarındaki ticaretin pandemi sürecinde dahi yaygınlaştığını net bir biçimde görmüş olduk. Ayrıca üyelerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla Etkili İletişim ve Diksiyon, Proje Yönetimi konularında Aliexpress Türkiye CEO’su Yaman Alpata ile düzenlediğimiz Koronavirüs & E-İhracat programımız ile özellikle bu dönemde trend haline gelen E-Ticaret ve E-İhracat konularına değindik. Yaptığımız çevrimiçi anketler sayesinde COVİD-19’un girişimcilere yönelik etkisini ölçerek buna yönelik atacağımız adımları belirlemeye çalıştık. Yine bu süreçte, yurt dışında bulunan şubelerimize Fransa Strazburg ve Hindistan’ı ekleyerek yurt dışı şube sayımızı 29’a çıkardık.

Uluslararası Etkinler Düzenleyerek Pandemi Süreci Hakkında Yol Haritası Belirledik

Devam eden uluslararası projelerimiz için hem Dünya Başkanları olarak hem de Genç MÜSİAD üyelerimiz ile online istişare toplantıları düzenledik. Kardeş ülke Endonezya ile 21 ülke temsilcisinin katılımıyla Genç İşsizlik ve Çözüm Önerileri konusu ile birlikte Türkiye'nin COVİD-19 sürecinde aldığı erken önlemleri ve başarılı stratejisini paylaştık. OIC Endonezya Gençlik Kurulu, ICYF ve Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası'nın katıldığı toplantıda ülkemizin 30 ülkeye yaptığı yardımları da aktardık. Yine Zimem Defteri ile kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizi tekrar hatırlatıp,Türk Kızılay’ı tarafından yapılan kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayarak tüm üyelerimizle birlikte bu kampanyaya destek verdik. Bu zorlu süreçte Yönetim Kurulu üyelerimize, dünyanın dört bir yanındaki Şube Başkanlarımıza, Komite Başkanlarımıza ve değerli üyelerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Koronavirüse karşı mücadelemiz daha bitmedi tedbiri elden bırakmadan kurallara uygun bir şekilde hareket etmeye ve genç kardeşlerimizin daha bilinçli, daha tecrübeli olmaları için birçok projemizi hayata geçirmeye devam edeceğiz”