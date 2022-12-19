Geleneksel Balparmak Takvimi 30 Yaşında!

Yeni yıl ve takvim denildiğinde birçoğumuzun aklına ilk olarak Balparmak Takvimi geliyor. Balparmak Takvimi yıllardır, bir gelenek gibi, mutfaktaki buzdolabımızın kapısında ve duvarımızda, kendine yer buluyor. İlk defa 1993 yılında basılan Balparmak Takvimi, 2023 yılında 30’uncu yaşını kutluyor. Geçmişle bugünü bağlayan kültürel mirasına değer veren koleksiyonerlerin yoğun ilgisi üzerine bu yıl 1.5 milyon adet basılan Balparmak Takvimi; Balparmak.com.tr’den yapılan online alışverişlerin yanı sıra Migros Mağazaları, seçili yerel marketler ve BKM Kitap’tan kitap alanlara hediye olarak veriliyor.

Balparmak Takvimi’nin tüketicilerle aralarında derin ve duygusal bir bağa dönüştüğünü söyleyen Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, “Takvimimiz tam 30 yıldır evlere giriyor. Bazı müşterilerimiz Balparmak Takvimi’ni bulamadığında bize ulaşıp temin etmek istediklerini söylüyor. Hatta 30 yıldır takvimlerimizi düzenli olarak takip eden koleksiyonerler de olduğunu gururla söyleyebilirim. Çünkü bu, bir takvimin ötesinde artık bir gelenek, dünle bugünü bağlayan kültürel bir miras. Bizi bu günlere taşıyan bal ve arı ürünlerine, arıcılara ve Balparmakseverlere olan değişmeyen sevgimizin bir göstergesi… Balparmak Takvimi’nin bir diğer önemli özelliği de her yıl bir sanatçı tarafından özel olarak çizilen arıların en sevdiği çiçeklerle tasarlanması... 30. yılın anısına bu yıl takvimimizde bu güne kadar takvimde kullandığımız hangi çiçekler yer alsın diye tüketicilerimize sorduk. Onlardan aldığımız yanıtlara göre en beğenilen üç çiçekle 2023 Balparmak Takvimi’ni tasarladık ve çıkan sonuç hepimizi mutlu etti” dedi.