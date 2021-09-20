GELECEĞİN MİRASI BAKLİYATLARIN HASADI YAPILDI

Türkiye’ye ilişkin nüfus beklentisi ise yaklaşık 95 milyar olması öngörülüyor.

2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 70’inden fazlasının kentsel alanlarda yaşayacağı beklenmektedir.

30 yıl sonra artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için yüzde 60’lık bir verim artışına ihtiyaç duyulacak.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan pandemi, kuraklık, su sorunu, tarım arazilerinin azalması, kırsalda nüfusun yaşlanması ve gençlerin tarımla uğraşmak istememeleri tarım sektörünün önündeki en büyük engellerdir.

Pandemi sürecinde gıda arzı güvenliği için öz kaynaklarla beslenmenin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı.

Tarımsal üretimde kendi kendine yeterli ülke olmak gıda güvencesi ve güvenliği açısından vazgeçilmezdir.

Gelecek nesillerin daha sağlıklı yaşamaları için bizim geleneksel genetik hazinemiz olan atalık tohumlarımızın korunması, geliştirilmesi ve çoğaltılması gerekiyor.

Bizde Reis olarak tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için 2020 yılında Bakliyat Köyü projemizi hayata geçirdik. Bakliyatlar gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasımızdır. Bolu’nun Çamyayla köyünde başlattığımız projemizin sınırlarını genişleterek Samsun Bafra’da devam ettirdik.

2021 yılında da Niğde’nin Çarıklı Köyü’nde sözleşmeli tarım ile 7 çeşit fasulye ekimini gerçekleştirdik.

Reis Gıda’nın bilgi ve iş gücünü, çiftçilerimizin tecrübe ve emeği ile buluşturarak yerli üretimin sürdürülebilirliği için daha yüksek fiyata ve alım garantisi vererek üreticilerimizin destekçisi olmak istiyoruz.

Bu yıl bakliyat köyümüzde yerli barbunya, bombay, börülce ve maş fasulyesi ekimini gerçekleştirdik. Ülkemizde ilk defa ekimi gerçekleşen ürünlerimizde oldu. Yurtdışından ithal edilen kırmızı ve siyah fasulyeyi ülkemiz topraklarında pilot bir uygulama olarak ekimini gerçekleştirdik ve hasadını verimli bir şekilde aldık. Önümüzdeki yıl bu tohumlar çiftçiye dağıtılarak daha geniş alanlarda ekimini gerçekleştireceğiz.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün önerisi üzerine 2014 yılı Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı olarak ilan edilmişti.

Bizler de Reis Gıda olarak Bakliyat Köyünde genç ve aile çiftçilerimizle birlikte bu projeyi sürdürmek istiyoruz. Amacımız kırsaldan kente göçü önleyerek gençlere toprağı, üretimi sevdirmek ve dijital tarıma geçişi hızlandırıp üretimde sürekliliği sağlamaktır.

Ülkemiz topraklarında pirinç ve bakliyat üretiminde yerli tohumların geliştirilmesi ve ülkemizde yetiştirilebilen ürünlerin ithalatının azalması yolunda çok önemli bir adım daha atmış oluyoruz.