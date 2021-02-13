GEFCO’dan Çalık Enerji için Türkiye’den Türkmenistan’a 3.000 parçalık proje taşıması

GEFCO’nun Çalık Enerji’ye sunduğu bu hizmet kapsamında yaklaşık 3.000 adet farklı boyut ve ölçülerde malzeme taşındı. Özel elleçleme yöntemleri kullanılarak tırlardan gemiye yüklenen bu malzemeler, sorunsuz, hasarsız ve hızlı olacak şekilde gemiden tahliye edildi.

Proje kapsamında kapıdan kapıya Türkiye ve Türkmenistan karayolları da dahil olmak üzere toplamda 6000 km yol kat edildi. Türkiye karayolları dışında, Rusya kara suları ve Türkmenistan karayolları da projenin diğer önemli ayakları olarak kullanıldı. Adana'dan İskenderun limanına hareket eden 1.870 ton yük, İskenderun’dan yüklendiği gemi ile Rostov'dan Astrakhan'a kadar Rusya nehir yollarını kullanarak Hazar Denizine ulaştı ve Türkmenbaşı limanında teslim yerlerine göre ayrılarak 3 farklı şantiyeye son teslimatı tamamlandı.

GEFCO Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Birol Karabulut konuyla ilgili şunları söyledi: “GEFCO olarak sunduğumuz çözümlerle müşterilerimizi desteklemeye ve tedarik zincirinin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlamak adına başarılı, kapıdan kapıya proje taşımacılığı operasyonları sunmaya devam ediyoruz."

ÇALIK Enerji Lojistik Müdürü Tolga İnaç ise, GEFCO’nun Proje Taşımacılığı uzmanlığından destek aldıklarını ve bu sayede iş süreçlerinin hızlandığını, maliyetlerde de avantaj sağladıklarını belirtti.

GEFCO kapıdan kapıya proje taşımacılığı kapsamında uygun taşıma maliyetleri sunuyor. Pandemi şartları göz önünde bulundurulduğunda, multimodal taşımalarda karayolu transit süresi ile neredeyse aynı sürede malzemeler teslim edilebiliyor.