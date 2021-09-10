GEBKİM ADANA’DA OSB YATIRIMINA HAZIR

GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şafak Türkay, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yelten ve Eralp Erdem, Adana’da kurulması planlanan Ceyhan Yumurtalık Kimya İhtisas OSB’sine yönelik Adana Valisi Sayın Süleyman Elban’a ziyarette bulundu. Görüşmede, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, Adana’da kurulması planlanan Ceyhan Yumurtalık Kimya İhtisas OSB’sine yatırım yapmaya hazır olduklarını Sayın Vali’ye iletti.

YENİ OSB İLE YABANCI YATIRIMCIYI BÖLGEYE ÇEKMEK MÜMKÜN

Petro-kimya devi Tatneft ile imzalanan yatırım anlaşmasının ve Özbekistanlı kimya grubu Uzkimyosanoat ile imzalanan iş birliği protokolünün de değinildiği görüşmede, GEBKİM Heyeti tarafından Ceyhan Yumurtalık Kimya İhtisas OSB’si için yer talebinde bulunuldu. GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, GEBKİM’in son dönemde gerçekleştirdiği uluslararası anlaşmalar ve protokoller ile yalnızca ülkemizde değil, yurtdışında da kimya alanında büyük bir saygı ve beğeni kazandığını belirtti. Kimya alanında geniş bir tecrübe ve bilgi birikimine sahip Türkiye’nin ilk Kimya İhtisas OSB’si GEBKİM Sanayicilerinin, Ceyhan Yumurtalık Kimya İhtisas OSB’ye yatırım yapmak için hazır olduğunu belirten Vefa İbrahim Aracı, yabancı yatırımcılarında bu bölgeye ilgilerini çekebileceklerini iletti.

ADANA’NIN KALKINMASINA KATKIDA BULUNACAK PROJELER

Görüşmede ayrıca, GEBKİM’in sanayicilere sunduğu olanakların yanında bölgesinin gelişimine de fayda sağlayan GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı’nın hizmete sunduğu GEBKİM Anaokulu ve GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi faaliyetleri ile bölgede bulunan sosyal çevrenin de zenginleştirildiğine değinildi.

ADANA VALİSİ’NDEN YATIRIM İÇİN YEŞİL IŞIK

Adana Valisi Süleyman Elban, Ceyhan Yumurtalık Kimya İhtisas OSB’nin altyapı ve izin çalışmalarının sürdüğünü, yakın bir tarihte sonuçlanarak tahsis vermeye başlayacaklarını belirtti. GEBKİM Heyetinin taleplerini olumlu karşıladığını ve prensipte anlaşıldığını belirten Elban, GEBKİM gibi alanında uzman OSB’lerin bu bölgeye yapacağı yatırımların Adana ve kimya sanayi için çok önemli olduğunu ifade etti.