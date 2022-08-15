Geberit’ten banyolara alan ve ferahlık kazandıran özgün çözümler

İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, kullanıcı ihtiyaçlarına estetiğin yanı sıra fonksiyonellik ve alan kazandıran ürünlerle de cevap veriyor. İnovatif bir yaklaşımla dizayn edilen Variform, iCon, ONE, Monolith ve Option, farklı beğeni tarzlarına ortak çözümler üreterek banyoları ferah atmosfere kavuşturuyor.

Geberit VariForm lavabolar ile ferah bir ortam

Minimalist ve modern formlara sahip Geberit VariForm, banyolara özel bir kimlik kazandırıyor. Seride yuvarlak, dikdörtgen, oval ve elips olmak üzere dört temel geometrik formla yer alan lavabolar, seramik yüzeye sahip yapısı sayesinde çizilmeye ve darbeye karşı yüksek koruma sağlıyor. Lavabonun üstün malzeme yapısı, bakım kolaylığıyla da uzun yıllar sorunsuz kullanılabiliyor. Lavabo dolaplarının modern tasarımı ise ortama aydınlık ve ferahlık katıyor. Mat beyaz kaplama, mat antrasit, Amerikan ceviz ve meşe olmak üzere geniş renk skalasına sahip ürünün mobilya seçenekleriyle oluşturduğu uyum, banyoları daha özel kılıyor.

Konfor alanı yaratan Geberit iCon, kullanıcısını düşünüyor

Geberit iCon’ın sahip olduğu renk, aksesuar ve lavabo çeşitliliği, özellikle küçük banyolar için ideal seçenek olarak öne çıkıyor. Güncel trendlere cevap veren açık ve kapalı depolama kombinasyonu ile kullanım rahatlığına sahip iCon’un çekmece içlerinde sifon kesiğinin olmaması, daha fazla depolama alanı ve estetik görünüm sağlıyor. Bunun yanı sıra 155° geniş kapı açıklığına sahip düz boy dolabın kapak açısının bu kadar fazla olması da yine Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Boy dolap ve üst dolaplarda gizli pahlı kapağın kolay açılması için bas-aç bağlantı parçasının varlığı da kullanım açısından üstün konfor vadediyor.

Banyolarda alan ve esneklik sunan Geberit ONE, ilkleriyle de öne çıkıyor

Kullanıcısı için üst düzey hijyen sağlayan özellikleriyle öne çıkan Geberit ONE, mevcut tasarımıyla banyolarda daha fazla alan ve esneklik sunuyor. Seride yer alan yatay çıkışlı lavabo, Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Lavabo giderinin merkezde bulunmaması da sabun ve su sıçramalarının önüne geçiyor. Serinin yatay çıkışlı sifon sistemi kendi içinde yer alan 10’dan fazla patentli parça bulundurmasıyla hassas çözüm ihtiyacına cevap veriyor. Taş ve mermer görünümlü tezgahlara sahip ONE; ısıya, çizilmeye, darbelere, suya ve leke oluşumuna karşı üstün dayanıklılık sağlayıp, uzun yıllar kullanılıyor.

Her banyo tipi için doğru tercih: Geberit Monolith

Banyosunda güçlü bir atmosfer yaratmak isteyenlere son teknolojiyle donatılan bir çözüm yaratan Geberit Monolith, ortamın yapısal formundan bağımsız kolay montaj imkanıyla her mekan için doğru bir tercih oluyor. Bunun yanı sıra sisteme entegre koku alma ünitesi, kötü kokuların giderilmesi için en efektif yöntemi sunuyor. Dört farklı tasarım ödülüne sahip Monolith rezervuar modülü, 101 cm ve 114 cm olmak üzere yüksekliği farklı iki modeli kullanıcıyla buluşturuyor. Geberit akıllı klozet AquaClean ile kombinasyon sağlayan üç farklı modele sahip modül, şıklığı banyonun her noktasıyla buluşturuyor.

Geniş depolama alanıyla banyolarda dağınıklığa yer yok: Geberit Option

Kısılabilir ve manuel olarak etkinleştirilen bir buğu önleme fonksiyonu bulunan Geberit Option, evrensel tasarım çizgisiyle her banyoya uyum sağlıyor. Aydınlatmalı aynalar, parlamayan aydınlatma için LED ışık şeritleri ile donatılarak bulunduğu alanın ihtiyaca göre aydınlatılmasına yardımcı oluyor. Akıllı depolama alanı çözümleri ve kullanışlı bağlantılarıyla kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren Option, yüksekliği ayarlanabilen cam raflarla daha düzenli bir iç mekan yaratıyor. Buzlu cam, şerit kulp görevi görüp parmak izi bırakmazken Option Plus aynalı dolaplar ise ayrıca entegre bir USB bağlantısı sunuyor.