Geberit Türkiye, yüzde 41 kadın çalışan oranıyla sıhhi tesisat sektörüne ışık tutuyor

Kadın çalışan oranının yüzde 41 olduğu Geberit Türkiye, eşit yönetim anlayışıyla sıhhi tesisat alanında kadın çalışanların da yer alabileceğine vurgu yapıp sektördeki dengeleri değiştiriyor. Kadın çalışanların sektöre değer katmasından dolayı insan kaynakları politikalarına her dönem özen gösterdiklerini ve bu doğrultuda eşit adımlar attıklarını kaydeden Geberit Türkiye Finans ve İnsan Kaynakları Müdürü Ceren Sinem Ertaş, “Her yıl kadın istihdamı, kadın çalışan oranları ve kadın liderliği başlıklarında önemli mesafeler kat ediyoruz. Çalışan bağlılığını önemsiyor ve bu kapsamda belirli aralıklarla Çalışan Bağlılığı anketleri düzenliyoruz. Kurum bünyemizde, geleceğe yön verecek yetenekli adaylara yönelik Potansiyel Yönetimi Programı uyguluyoruz. Bu sayede cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın kariyer yolculuğunda, onları bir sonraki adıma hazırlayarak becerilerinin gelişmesine fırsat tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geberit, tüm çalışanlarını ortak değerler etrafında buluşturuyor

Uzun vadede başarıya ulaşmak için kadınların iş gücüne katılımı adına önemli adımlar attıklarını söyleyen Ertaş, “Geberit olarak insan kaynakları politikamızın çerçevesi Grup İnsan Kaynakları departmanı tarafından çiziliyor. Bu politikanın temelinde kadın-erkek ayrımı yapmadan yetenekli çalışanları Geberit bünyesine katmak, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanları ortak değerler etrafında buluşturmak, çalışan gelişimine yatırım yapmak ve elde edilen başarıyı tüm ekiple paylaşarak çalışan bağlılığını en üst seviyeye taşımak yatıyor. Sektöre getirdiğimiz yeniliklerle trendleri belirleyen bir markayız. Ürünlerimizi sürekli geliştirdiğimiz gibi cinsiyet eşitliğine olan inancımızla da ekibimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda 2021 yılı sonu itibarıyla yüzde 41 oranında kadın çalışan oranına sahibiz” dedi.