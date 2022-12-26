Geberit Pluvia Sifonik Çatı Drenaj Sistemi ile ani bastıran yağmurlara karşı önleminizi alın

İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, çatılarda modern çözümler üreterek yaşam kalitesini yükseltiyor. Güncel teknolojiyle donatılan Geberit Pluvia Sifonik Çatı Drenaj Sistemi, ani bastıran sağanak yağışlara karşı üstün koruma sağlıyor. Sistem bileşenlerindeki yüksek kaliteyle çatılardaki yağmur suyunu 7-8 kat daha hızlı drene eden Pluvia, bunu akıllıca tasarlanmış detaylarıyla başarıyor. Çatı suyu girişleri için daha kompakt yapı tarzı ve ergonomik tasarıma sahip sistem, 10 dakikada 50 kg yağışı drene ediyor. Kolay bağlantısı sayesinde pratik şekilde monte edilen Pluvia, 10 yıl malzeme ve tasarım garantisi veriyor.

Yatayda eğimsiz giden borularla mekan planlamasında özgürlük

Geberit Türkiye Ürün Müdürü Irmak Kip, eğimli olmayan yatay boru hattına sahip Pluvia’nın alan kullanımı konusunda avantaj sağladığını belirtti. Sistemin konvansiyonel çatı drenaj yöntemlerinin aksine, sifonik bir işlev gördüğünün altını çizen Kip, “Boru hattının hızlıca dolması, negatif bir basınç oluşturarak suyun tahliye edilmesini sorunsuz kılıyor. Bunun sonucunda da sistem hem çatıyı koruyor hem de yüksek akış hızıyla kendi kendini temizliyor. Pluvia’nın konvansiyonel sistemlere göre daha az malzemeye sahip olması ve yatayda eğimsiz giden boruları, mekan planlaması açısından özgürlük tanıyor” açıklamasında bulundu.

Yüksek verim için Geberit Türkiye Ürün Yönetimi ekibi hassasiyetle çalışıyor

1000-1500 m² ve üzeri çatılara sahip havalimanları, stadyumlar, hastaneler, AVM’ler, fabrika ve depo binalarında sıklıkla tercih edilen Pluvia, yüksek verimle drenaj sağlıyor. Pluvia’nın tercih edildiği projelerin tamamı, yetkili Geberit Pluvia uygulamacı bayilerimiz tarafından uygulanıyor. Her projeden verim elde edilmesi adına tüm kontroller Geberit Türkiye Ürün Yönetimi ekibi tarafından onaylanıyor. Daha sonra ise Geberit Türkiye Ürün Yönetimi ekibi, sistem devreye alınmadan önce şantiyede uygulama kontrolü yaparak yaşanabilecek sorunların önüne geçiyor.