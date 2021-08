Geberit Olona duş teknesi ile Türkiye’de bir ilke imza atıyor

Yeni nesil banyo koleksiyonlarıyla standartların ötesinde yaşam alanları sunan Geberit, iF Design Award 2021’de ödüle layık görülen Olona duş teknesiyle Türkiye pazarında bir ilke imza attı. Olona’nın yüzeyinin kaydırmazlık seviyesi Alman Standartları Enstitüsü tarafından DIN 51097:1992 ve XP P05-011 standartları kapsamında B sınıfından C sınıfına yükseltildi.

25 farklı ölçü sayesinde her banyoya uyum sağlıyor

Tasarım anlamında banyolara çağdaş yorumlar getiren ve pürüzsüz bir yüzey deneyimi sunan Olona, kare ve dikdörtgen alternatifleriyle beğeni topluyor. 25 farklı ölçüsü sayesinde küçükten büyüğe her banyoya rahatlıkla adapte edilebilen Olona, zemin seviyesinde bir duş teknesi olarak monte edilebilmesinin yanında kolay renovasyona uygun olarak bitmiş seramik yüzey üzerine de monte edilebiliyor. Engelsiz yapıya uygun ürünlerin kendi içerisinde bulunan eğimi sayesinde suyun her taraftan tahliye özelliği yüksek sifona doğru yönlenmesini sağlıyor. Taş reçine döküme sahip Olona’nın her banyoya rahatlıkla entegre edilebilmesi ise maksimum tasarım özgürlüğünü beraberinde getiriyor.