Geberit Mapress CuNiFe ile yatlar mavi sularda güvenle süzülüyor

İçinde bulunduğumuz dönemde mavi sularda güvenli ve izole tatilin adresi yatlar oluyor. Pandemi döneminde rahat bir nefes almak isteyenler rotasını yatlara kırınca denizcilik sektöründe kalite ve standartlarında beklenti üst düzeye çıkıyor. Sıhhi tesisat ve vitrifiye alanlarında Ar-Ge destekli inovatif ürünleriyle sürdürülebilir bir şekilde büyümesini devam ettiren Geberit, deniz şartlarına uygun Mapress CuNiFe Sistem Boruları ile mavi sularda güvenli bir deneyim sunuyor.

Zorlu deniz koşulları yatlara engel değil!

Yat sahiplerinin beklentisini tam anlamıyla karşılayan Mapress, CuNiFe boru ve fittingleri sayesinde korozyonu ve tuzlu suyun yarattığı olumsuzlukları bertaraf ediyor. Yatlarda bulunan sintine hatlarında, sprinkler yangın söndürme sistemimde ve yakıt devrelerinde rahatlıkla kullanılabilen Mapress CuNiFe, zorlu deniz koşullarında uzun ömürlülüğü, sızdırmaz montajı ve kolay bakımıyla öne çıkıyor.

Mapress’in rakiplerinden ayrışan yönleri hakkında açıklama yapan Geberit Türkiye Ürün Müdürü Fikret Gençgel, “Preslenen bölgedeki conta Mapress’in en önemli özelliklerinden birini oluşturuyor. Öte yandan normal şartlarda kaynak, lehim, füzyon kaynağı ve dişli bağlantı gibi montaj tekniklerinde ilave malzemeler kullanılıyor. Geberit Mapress presleme tekniğinde ise ekstra bir malzeme kullanılmıyor. Bu sayede işçilik hatalarının önüne geçiliyor, sızdırmazlık garanti altına alınıyor ve montaj hızlı şekilde yapılabiliyor. Hızlı montaj avantajı da yatların daha hızlı hazır hale gelmesini beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Geberit Mapress uluslararası kalite standartlarını rahatlıkla karşılıyor

Denizcilik sektöründe uluslararası yüksek kalite standartlarının önemine değinen Gençgel, “Yatlarda özellikle International Maritime Organization-Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) tarafından belirlenen kriterlerin karşılanması gerekiyor. Dolayısıyla ürün kullanımında yangına dayanıklı ve toksik gaz çıkarmayan ürünler tercih edilmeli. Bu yüzden Türkiye’de uluslararası kalite standartlarına uyan yatlar üretiliyor ve yatlarda bu standartları rahatlıkla karşılayan Geberit Mapress ürünleri tercih ediliyor” dedi.