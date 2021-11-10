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Geberit Banyo Serileri ile modern tasarımlar şıklıkla buluşuyor

Üstün mühendislik gücünü modern tasarım diliyle bütünleştirerek fark yaratan dokunuşlarda bulunan Geberit, son tüketicinin ve profesyonellerin değişen ihtiyaçlarına yönelik tasarladığı teknoloji odaklı dört farklı banyo serisiyle özgün yaşam alanları sunuyor. Hem duvar önüne hem de duvar arkasına hizmet verebilen tek marka olarak Citterio, iCon, Smyle ve VariForm ile yüksek mühendislik gücünü yansıtan banyo serileri, tekdüzelikten kurtardığı banyolara Geberit imzasını atıyor.

İş Dünyası 10.11.2021, 12:30
Geberit Banyo Serileri ile modern tasarımlar şıklıkla buluşuyor

Avrupa pazarında sıhhi tesisat teknolojisinin lideri olarak duvarın arkasındaki uzmanlığını dört farklı banyo serisi ile duvar önüne de taşıyan İsviçreli dev Geberit, “Design Meets Function” (Tasarım Fonksiyonla Buluşuyor) mottosuyla vitrifiye pazarına farklı bir soluk getiriyor. Yenilikçi, öncü ve ileri teknolojiyi yıllara dayanan tecrübesiyle dört farklı banyo serisinde buluşturan Geberit, iç ısıtan mekanlar sunuyor. Citterio, iCon, Smyle ve VariForm ile klasik tarzın modern ve şık yansımasını sunan banyo serileri, özgün zevklerle rafine tasarımları buluşturuyor. Banyolara ultra hijyen ve dinamizm kazandıran banyo serileri günün şartlarına uygun değişen kullanıcı ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verebiliyor.

Şıklık ve estetik arayanların tercihi: Geberit Citterio

Ünlü mimar ve tasarımcı Antonio Citterio’nun imzasını taşıyan Geberit Citterio serisi; organik forma sahip lavaboları, neme dayanıklı ahşap mobilyaları ve camın banyoya zenginlik katan görünümüyle karşı konulmaz bir estetik sunuyor. Tamamen kanalsız olarak tasarlanan ve kir birikmesini engelleyen hijyen harikası Rimfree® özelliğine sahip akıllı klozetlerle benzersiz uyum içerisinde olan lavabolar, KeraTect özel sırlama teknolojisi sayesinde pürüzsüz bir görünüm ve hijyenik çözümü bir arada veriyor.

Tüketicinin kusursuz ve yenilikçi banyo ihtiyaçlarına özel tasarlanabilen Citterio banyo mobilyaları, cam yüzeyi ile parlak ve ışıltılı bir tasarım dilinin mükemmel birlikteliğini oluşturuyor. İşlevsel mobilyalar, sayısız saklama alanı, yavaş ve sessizce kapanan çekmece mekanizması ile estetik duruşundan ödün vermeyen banyolara düzen ve ferahlık getiriyor. Citterio serisi mobilyalarında gri kahve meşe siyah cam, bej meşe ile gri kahve cam olarak 2 seçenek sunuluyor. Birbirinden iddialı gri kahve ve siyah cam kapak seçeneğiyle de Geberit Citterio banyolarda yarattığı sıra dışı atmosferle göz alıcı bir şıklık katıyor.

Tasarımda çok yönlülüğe önem verenlere: Geberit iCon

Modern tasarım çizgisine sahip Geberit iCon serisi, daha küçük alanlara sahip banyolara ideal biçimde uyum sağlayıp ferah bir atmosfer yaratıyor. Küçük lavabolar, köşe çözümleri, banyo mobilyaları ve aynalardan oluşan serinin tasarım açısından sahip olduğu çok yönlülük ve fonksiyonellik, farklı kullanıcıları aynı zevk etrafında buluşturuyor. Simetrik etajerli lavabolar, işlevsel seçenekler ve yavaş kapanan özel çekmece mekanizmasıyla banyo deneyimini konforla birlikte sunan iCon’un neme dayanıklı banyo mobilyaları; doğal meşe, parlak platin, antrasit, mat beyaz ve parlak beyaz renk seçenekleriyle asalet vaat ediyor. Seride yer alan aynalar ise mobilyalarla harmoni içinde konumlanırken tercihe bağlı olarak sunulan prizli ve USB girişli Geberit güç ünitesi ile büyüteçli ayna aksesuarları izinden gittiği teknolojinin tüm yeniliklerini banyolara taşıyor. Ayrıca Rimfree® akıllı klozetlerle de uyum sağlayan iCon serisi, sürdürülebilir geleceğe attığı adımla karbon ayak izini küçültmeye destek oluyor.

Fonksiyonel ve özgürlükçü: Geberit Smyle

Banyoların yapısal durumuna bakmaksızın maksimum düzeyde rahatlık ve verimlilik sağlayan Geberit Smyle serisi, pozitif enerjiyle dolu bir banyo ortamı yaratıyor. Seride yer alan oval ve kare tasarımlı lavaboların şık çizgileri, ince hatları, dar kenar detayları ve cömert raf düzeni banyoda sınırsız düşünenlerin ilgi odağı oluyor. Fonksiyonelliğiyle dikkat çeken banyo mobilyaları, tasarım açısından kullanıcısına özgürlük kazandırıyor. Seride bulunan inceltilmiş çekmece sistemi sayesinde depolama alanı daha da genişlerken opsiyonel düzenleme kutuları çekmecelerdeki mevcut alanı ideal ve esnek bir şekilde ayarlama olanağı tanıyor. Antrasit, kum grisi, beyaz ve Amerikan cevizi renklerinin ihtişamını temsil eden serinin aynalı dolapları ise ortama genişlik kazandırırken pratik depolama alanı sağlayarak banyo mobilyaları için tamamlayıcı bir rol üstleniyor.

Yeni nesil banyolara ödüllü dokunuş: Geberit VariForm

Son moda banyo tasarım trendlerinin temsilcisi olan ve minimalist yapısı sayesinde iF DESIGN AWARD 2018 ödülünü kazanan Geberit VariForm, yeni nesil banyolara ödüllü dokunuşunu yapıyor. VariForm’da yuvarlak, dikdörtgen, oval ve elips olmak üzere dört temel geometrik forma sahip lavaboların aerodinamik kenarları, yeni nesil banyo tasarımlarının yenilikçi simgesi oluyor. Kullanıcısına kolaylık sağlayan tezgah üstü, tezgah altı ve çanak lavabolar, batarya deliği olan ve olmayan versiyonlarıyla sunuluyor. Batarya, lavabo üzerine ya da duvara ankastre bataryalı olarak monte edilebiliyor. Kırılmaya dayanıklı seramik yüzeye sahip lavabolar, çizilmeye ve darbeye karşı yüksek koruma sağlarken sunduğu bakım kolaylığıyla da uzun yıllara yayılan kullanım imkânı getiriyor. Serideki lavabo dolaplarının yenilikçi tasarımı ise aydınlık ve ferahlığı harmanlayan bir görüntü oluşturuyor. Her biri tek çekmeceli olan dar lavabo dolabı ise 75 ve 90 cm alternatifleriyle kullanıcıların beğenisine sunulurken aynı yapı yüksekliğine sahip alçak bir dolap seti ile veya daha geniş alçak bir dolap ile L şeklinde bir set ile temin edilebiliyor. Mat beyaz kaplama, mat antrasit, Amerikan ceviz ve meşe olmak üzere geniş renk skalasına sahip ürünler, farklı mobilya seçenekleriyle oluşturduğu uyumla yaşan alanlarının vazgeçilmezi oluyor.

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