Geberit Bambini serisi ile çocukların banyo deneyimi eğlenceye dönüşüyor

Her yaştan kullanıcı ihtiyaçlarını tespit ederek özgün bir tasarım dili oluşturan Geberit, çocuklar için banyoları adeta bir eğlence alanına dönüştürüyor. Tamamen çocukların özel ihtiyaçları için geliştirilen ve banyo koşullarına göre ayarlanabilen Bambini banyo serisi, güvenli ve çekici tasarımı sayesinde hijyen eğitimini oyunlarla birleştiriyor.

Eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden yıkama alanları

Bambini serisinde kullanılan renk skalası ana renklerden oluşuyor. Bu renk seçimleri çocuklara dikkat çekici görsel uyarılar verirken, banyo ve temizlik alanının yanı sıra renkli bir dünya yaratıyor. Seride yüksek dayanıklı malzemeden üretilen özel lavabolar, çocukları eğlenerek diş fırçalamaya teşvik ediyor. Sökülebilir bir set plakası ile üst lavabo tamamen suyla doldurulabiliyor. Farklı boydaki çocuklar için ihtiyaçlara ve mekan şartlarına göre ayarlanabilen yıkama alanları, lavabo veya oyun alanı olarak aktivite amaçlı kullanılabiliyor. Yıkama alanlarının duvardan az bir mesafede olması sayesinde çocuklar kolay erişim sağlayarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Çizgi film karakterini andıran Bambini bataryalar, çocukların el yıkama deneyimini daha da eğlenceli hale getirmek için siperlikli bir beyzbol şapkası şeklinde sunuluyor. Tek kumandalı, fotoselli pilli ve elektrikli olarak tasarlanan bataryalar, anaokulu, kreş veya hastanelerde hijyeni maksimuma taşıyor.

Aslan ayaklı tasarım, kurbağa görünümlü klozet kapağı

Çocuk dostu yüksekliğe ve donanıma sahip Bambini klozetler, çocukların tuvalet eğitiminde önemli bir rol üstleniyor. Yerden klozetler, aslan ayağına sahip tasarımı ve kurbağa görünümlü klozet kapağıyla yalnızca görüntü olarak değil, kullanım açısından da eğlenceli bir deneyim sunuyor. Oturma pozisyonundayken zemine ayakları değemeyen çocuklar ayaklarını klozetlerin aslan ayaklı tasarımına rahatlıkla koyabiliyor. Asma klozetler 2, yerden klozetler ise 4 farklı çeşidiyle çocukların tuvalet eğitimine yardımcı oluyor. Seride bebekler için ise yüksekliği az klozetler tercih edilebiliyor.

40 ve 80 litre seçeneğiyle sunulan Bambini çocuk küvetleri, antibakteriyel özelliğiyle hijyenik bir banyo keyfi yaşatıyor. Solid malzemeden üretilen küvetler, darbeye ve çizilmeye dayanıklı yapısı, kolay tamir edilebilme özelliği ve tezgah üzerinde kullanılabilmesiyle dikkat çekiyor.