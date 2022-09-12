Geberit, 23-25 Eylül’de Swiss Days Istanbul’da

İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, İstanbul'daki İsviçre Başkonsolosluğu, Swiss Business Hub Türkiye ve Swiss Chamber of Commerce in Türkiye tarafından bu yıl ikincisi 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da düzenlenecek Swiss Days Istanbul’da yer alacak. Sürdürülebilir Bir Gelecek Tasarlamak teması etrafında ziyaretçilerini ağırlayacak etkinliğin destekçilerinden olan Geberit, Mimar Burçin Özgül’ün sunumuyla gerçekleşecek “Banyo Trendleri” workshop’unda günümüz kullanıcı alışkanlıklarına göre tasarlanan çözümleri tanıtacak.

Geberit’ten Swiss Days Istanbul’da workshop: Banyo Trendleri

İsviçre’nin dünyayla buluşturduğu en değerli markaların başında gelen Geberit olarak Swiss Days Istanbul’un desteklemekten gurur duyduklarını ifade eden Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer, “İsviçre sanatını, kültürünü, gastronomisini, teknolojisini, eğitimini ve daha fazlasını İstanbul’da tanıtacak olan ve iki yılın ardından yeniden gerçekleştirilecek bu etkinlikte yer almaktan dolayı çok mutluyuz. En değerli İsviçre marka ve şirketlerini bir araya getirecek bu özel buluşma, aynı zamanda kültürlerarası bir etkileşime de ev sahipliği yapacak. Sürdürülebilir geleceğe odaklanırken mevcut iş birlikleri ve potansiyel olanaklar geliştirilecek. Bu bağlamda farklı atölye çalışmaları, konferanslar, seminerler, konserler, eğlenceli aktiviteler ve katılımcı standları ile düzenlenecek üç günlük mini İsviçre Expo’su da katılımcıları bekliyor olacak. Biz de bu doğrultuda Mimar Burçin Özgül’un sunumuyla “Banyo Trendleri” workshop’u gerçekleştireceğiz. Son dönemin kullanıcı alışkanlıklarını değiştiren etmenleri inceleyeceğimiz workshop sayesinde sektörümüzde gerçekleşen yeniliklere göz atacağız” dedi.