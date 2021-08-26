GEA, Petrol Ofisi işbirliği ile yangın söndürme istasyonları kuruyor

Kısa sürede İzmir ve Antalya’da da kurulması planlanan yangın söndürme istasyonlarında, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik, yangına dayanıklı koruyucu malzemeler, el aletleri, su pompaları, jeneratör, motorlu testereler gibi ekipmanlar bulunuyor. Yaşam alanı olarak kullanılacak konteynerin da yer aldığı yangın söndürme istasyonunda görevlilerin dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölümler de yer alıyor.

Petrol Ofisi bugüne katkı sağlar, geleceği düşünür

Orman yangınları ile mücadelede, henüz başlangıç aşamasındaki hızlı ve etkin müdahalenin çok değerli olduğuna dikkat çeken Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin mevcut ihtiyaçlarına çözümler sunan Petrol Ofisi, ülkemizin sadece bugününü değil aynı zamanda yarınlarını da düşünerek adımlar atar. Her sorunda, doğal afetlerde olduğu gibi bu son yangınlarda da bir yandan mevcut yangınla mücadeleye destek verirken bir yandan da geleceği düşünerek adımlar attık. Zaten işbirliği içinde olduğumuz GEA ile yaşanmamasını temenni ettiğimiz yangınlara hızlı ve etkin müdahale için belirli yerlerde orman yangın söndürme istasyonları kuruyoruz” dedi.

Yangına hızlı ve etkin müdahalede ekipman çok dönemli

Petrol Ofisi ile gerçekleştirdikleri yakın işbirliklerine ve yakıt sponsorları olduğuna değinen GEA Arama Kurtarma Koordinatörü Umut Dinçşahin de, “Orman yangınlarına hızlı ve etkin mücadele için uygun ekipman hem can güvenliği, hem de mücadelenin başarısı için çok önemli. Yanmaz koruyucu ekipman, uygun el aletleri ve makinalar, yangın ile mücadelede büyük değer taşıyor. Bu nedenle Petrol Ofisi’nin sağladığı bu destek çok önemli. GEA olarak, tesis şartlarımızın el verdiği noktalarda orman yangın istasyonları kuracağız. İlk adımı Çanakkale Ayvacık ilçesi Sazlı Köyü’nde attık. İkinci etapta da Antalya ve İzmir’de orman yangın istasyonlarını kuracağız” açıklamasında bulundu.

Petrol Ofisi yanmaz kıyafetler vermiş, uçak ve helikopterlere yakıt tedariki yapmıştı

Petrol Ofisi son orman yangınlarında mücadeleye, bir yandan çalışanları ile gönüllü katılım sağlarken diğer yandan da eldiven, başlık, kıyafet, bot gibi yanmaz ekipman desteği vermişti. Petrol Ofisi aynı zamanda yangınla mücadele eden helikopter ve uçaklara yakıt hibesinde de bulunmuştu. Uzun yıllara dayalı iki kurum arasındaki işbirliğinde Petrol Ofisi son olarak GEA’nın yakıt sponsoru olmuştu.

GEA, Türkiye ve dünyada başarılı sayısız arama kurtarma ve yardım operasyonuna imza attı

1994 senesinde kurulan GEA (Toprak Ana), tamamı gönüllülerden oluşan bir arama kurtarma, ekoloji ve insani yardım grubudur. GEA ekipleri bugüne kadar Türkiye ve dünyada, yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde, afet sonrasında enkaz altında kalmış insanlara ulaşmak için arama kurtarma operasyonları gerçekleştirmekte, ihtiyaç halinde afet bölgesinde tıbbi ve insani yardım faaliyetleri sürdürmektedir. Bugüne kadar birçok kurtarma ve yardım operasyonunu başarı ile gerçekleştiren GEA, 1999 yılından bu yana ise INSARAG (Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Ekipleri Tavsiye Grubu) üyesi olarak çalışmalarını yürütmektedir. GEA ile ilgili detaylı bilgiye; https://gea.org.tr/ web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.