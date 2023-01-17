GCA önümüzdeki dönem ürünlerini 50 ülkeye ihraç edecek

Gürok Grup bünyesinde, cam ambalaj sektöründe faaliyet gösteren GCA, yenilikçi yaklaşımı ve kaliteli üretim anlayışıyla büyümesini devam ettirdi. Türkiye cam ambalaj sektörü 2022’de bir önceki yıla oranla hacmen tek hanelik bir büyüme kaydederken, sektörün öncülerinden GCA ise aynı dönemde %20 seviyelerinde büyüme elde ederek hedeflerinin üzerine çıktı. 20 Aralık 2022 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından cam ambalaj kategorisinde “2021 yılında ihracatını en fazla artıran firma” ve “2021 yılında en çok ihracat yapan 2. firma” ödüllerine layık görülen GCA, 2022’de elde ettiği başarı ile de Türkiye cam ambalaj pazarındaki payını yükseltti ve ihracat hedeflerini gerçekleştirdi.

“Sektörün global oyuncularıyla aynı konumdayız”

Yaklaşık 30 yıldır geliştirdikleri cam tecrübelerini cam ambalaj sektörüyle daha da zengin bir hale getirdiklerini söyleyen GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “Birikim ve tecrübe olarak geldiğimiz noktayı, Ar-Ge projeleriyle daha da ileri götürmek için çaba harcıyoruz. Amerika, Avrupa ve Türkiye’de faaliyet gösteren global oyuncuların sahip olduğu en son teknolojilere tesislerimizde sahibiz. Bu özelliklerimiz, sektörün lider oyuncularından biri olmamıza büyük katkı sağladı. GCA olarak, 2023’te müşteri portalından, sevkiyat randevu yazılım projesine kadar tüm süreçlerimizde dijitalleşmeye yönelik projelerimizi hayata geçirerek, sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Pazarın üzerinde bir büyüme gösterdik”

2022 yılının ilk yarısının hem yurt içi hem de yurt dışı pazar talebinin güçlü olduğu bir dönem olduğunu belirten Dr. Abdullah Gayret, “2022 yılında bir önceki yıla göre Türkiye cam ambalaj pazarı adetsel olarak tek haneli büyüdü. Biz de bu pazarın öncü oyuncularından olarak, her ne kadar özellikle yılın ikinci yarısı zorlu geçirsek de hedeflediğimiz gibi pazarın da üzerinde, %20 seviyelerinde bir büyüme gösterdik. 2023 yılında ise yine çift haneli bir büyüme kaydetmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz ihracatın ciromuzdaki payını yükseltmek”

GCA’nın her geçen gün ihracattaki payını artırdığına dikkat çeken Gayret, 2023 hedeflerine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te ülkemizi global pazarlarda daha da iyi temsil etmek istiyoruz. GCA olarak, büyümeye devam ediyor ve proseslerimizin dünyadaki en yüksek teknoloji seviyesinde kalması için kendimizi daima güncel tutuyoruz. Ciromuzun yaklaşık yüzde 30’u ihracattan karşılanıyor. Türkiye’de ürettiğimiz cam ambalajı dünyaya satma vizyonumuz doğrultusunda ihracat yaptığımız ülke sayısını önümüzdeki dönemde 40’tan 50’ye çıkartmayı hedefliyoruz. Böylece ihracatın toplam işimiz içindeki payını da daha yükseklere çıkarmış olacağız.”

“2023’te iç pazardaki payımız daha da büyüyecek”

Kapasite açısından Türkiye cam ambalaj pazarında son dönemdeki yatırımlarıyla paylarını iki katına çıkardıklarını dikkat çeken Gayret, “Teknoloji geliştirme çalışmaları GCA’yı rakiplerinden ayırmaya devam edecek. Bu kapsamda, 2023 yılında özellikle Yapay zeka algoritmaları ile desteklenmiş görüntü işleme sistemlerini ve üst düzey otomasyon yazılımlarını bir araya getirdiğimiz akıllı üretim teknolojilerini kendi bünyemizde geliştirerek hayata geçirmek üzerine çalışmaya devam edeceğiz. 2024 yılı başına planladığımız fırın revizyonunda GCA olarak toplam kapasitemizi de yüzde 10’un üzerinde artırmış olacağız. Böylece iç pazardaki payımızı daha da artırarak, sektörün öncülerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.