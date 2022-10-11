GCA, İstanbul Avrasya Ambalaj Fuarı’nda

Gıda ve içecek sektörleriyle ambalaj endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getiren Avrasya Ambalaj Fuarı’na her yıl katılım sağlayan GCA, bu yıl 5. salon 522 no’lu standında yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlayacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2022'nin Uluslararası Cam Yılı ilan edilmesi nedeniyle fuar bu yıl cam sektörü için daha özel bir anlam ifade ediyor. GCA gerçekleşecek olan fuarda ödüllü tasarımları, projeleri, inovasyonları, cam şişe ve kavanoz ürünleriyle sektörle bir araya gelerek uzun soluklu iş ortaklıklarını devam ettirmeyi ve yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyor.

“2022 Uluslararası Cam Yılı’nda yeniden Avrasya Ambalaj Fuarı’nda olmaktan çok mutluyuz”

Avrasya Ambalaj Fuarı’nın ambalaj endüstrisi için önemini vurgulayan GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret konuyla ilgili; “GCA, 40’tan fazla ülkeye yaptığı ihracatla, aldığı tasarım ödülleri, yaptığı projeler ve yatırımlarla her geçen yıl adından daha da çok söz ettirmeye devam ediyor. Bu yıl 2022 Uluslararası Cam Yılı’nda, 27’ncisi düzenlenen ambalaj endüstrisinin lider fuarı Avrasya Ambalaj Fuarı’nda bir kez daha yer aldığımız için çok mutluyuz. Bu önemli etkinlikte kaliteyle şekillendirdiğimiz ürünlerimiz ve uzman ekiplerimizle sektörle beraber olmak ve kuvvetli diyaloğumuzu daha da güçlendirmek üzere bir araya geliyoruz” dedi.