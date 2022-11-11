GCA, EKOMAT Projesi ile atık yönetimini entegre hale getiriyor

ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) tarafından, sürdürülebilir hayata katkılarıyla öne çıkan ve “Türkiye’de Yeşil Nokta” simgesini kullanan ulusal ve küresel sanayi kuruluşlarının katılımına açık olarak düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, 1 Kasım 2022’de sahiplerini buldu. Çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarının desteklenmesi amacıyla bu yıl 6’ncısı düzenlenen ödül töreni, cam ambalaj sektöründe yenilikçi bir yaklaşımla faaliyet gösteren GCA’nın altın sponsorluğunda gerçekleştirildi.

“Üretimimizin yüzde 13’ünü cam kırıklarıyla gerçekleştiriyoruz”

Konferansın “Döngüsel Ekonomiye Geçişte Türkiye'deki Son Durum ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu” başlıklı oturumunda konuşmacı olarak yer alan GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, yenilenebilir enerji ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Doğal kaynakların sınırsız olmadığına dikkat çeken Dr. Abdullah Gayret, “GCA olarak çevremizi ve dünyamızı bekleyen tehdidin bilincinde hareket ediyor, 800 ton olan yıllık üretim kapasitemizin yüzde 13’ünü dışardan aldığımız cam kırıklarıyla gerçekleştiriyoruz. Cam ambalaj sektörü üreticisi olarak üzerimize düşen genişletilmiş üretici sorumluluğunu yerine getirmek, bizim olmazsa olmaz politikalarımızın başında geliyor” dedi.

“Dönüşüme fayda sağlayan tüm çalışmalarda aktif görev alıyoruz”

Bütün üreticilerin doğaya karşı daha duyarlı hareket etmesi için atılan her adımın destekçisi olamaya devam edeceklerini söyleyen Gayret, “Hem gıda ve içecek sektöründe hem de ambalaj sektöründe geri dönüşüme fayda sağlayacak tüm sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev alıyor, elimizden gelen desteği veriyoruz. Ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına yardımcı olmanın gayreti içindeyiz. Bu bağlamda yüzde 100 ve sonsuz kez kendisine geri dönüştürülebilen bir malzeme olan camı global standartlara uygun üretirken, bir yandan da üretimdeki karbon ayak izini azaltacak projeler geliştiriyoruz” diye konuştu.

Atıkları kaynağa dönüştüren proje

Sürdürülebilir üretim konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlattıkları EKOMAT Projesi’yle Türkiye’de bir ilke imza attıklarına da değinen Dr. Abdullah Gayret, şunları söyledi: “Atıkların tekrar kaynağa dönüşme sürecindeki her anı daha verimli kılmaya çalıştığımız projemizle, atık yönetimine dair her şeyi içeren ve entegre bir sistem yarattık. Buradaki asıl hedefimiz; dönüşüm bilincinin oluşturulması ve zorunlu depozito uygulamasının yanı sıra, atık yönetim kurgusu için sayısal veri toplanması. Geri dönüşümün dijital dönüşümü olması bakımından bir ilk olan EKOMAT Projemiz, atıkların tekrar kaynağa dönüştürülmesi bakımından geniş çapta sistemsel bir uygulama olma özelliğiyle de bir ilk olma niteliğinde.”

Ambalaj sektöründe geri dönüştürülebilir ürünlerin tercih edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gayret, “Sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi için 31 yıldır öncülük görevi üstelenen ve sanayinin yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olan ÇEVKO Vakfı, önemli değerlere imza atmaya devam ediyor. Biz de GCA olarak ÇEVKO Vakfı’nın yönetim kurulunda yer alarak vakfımızın yürüttüğü bu sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında elde edilen kazanımlara katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.