Gaziantep'te 300 fabrika tartışmalarına ortak tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışı yapılan 300 fabrika ile ilgili sayının çarpıtıldığı yönündeki iddialara ilişkin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Cengiz Şilşek cevap verdi. 300 fabrikadan sadece bir tanesinin isminin yanlış yazıldığı, elektrik tüketiminin istihdamın arttığının en somut örneği olduğunu kaydetti. GAOSB Başkanı Şimşek, isteyenin fabrikaları gezdirebileceğini de kaydetti.



Toplantıya OSB Başkanı Şimşek'i Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı toplantı salonunda Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası (GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep İhracatçı Birlikleri (GAİB)Başkanı Fikret Kileci de yalnız bırakmadı.



İş dünyasından tepki

OSB Başkanı Şimşek, "İsteyen herkese fabrikaları gezdirebiliriz. Bir hatamızın tüm yaptığımız şeylerin gölgelemesini istemiyoruz. Burada yanlış anlaşılma olmuş. İsteyen arkadaşlarla birlikte 5. Bölgeyi gezebiliriz. Firma sahiplerini ziyaret edebiliriz. 2023 yılına kadar diğer 400 fabrikada yatırım yapmayı planlıyor. Gaziantep büyümeye devam edecek. Kısa çalışma ödeneğine en az başvuran sanayi şehri Gaziantep olmuştur. Gaziantep organize sanayi bölgesinde böyle bir şey olmamış. Sadece kısa bir sokağa çıkma yasağı döneminde enerji tüketiminde bir düşüş oldu" dedi.



"İddialar hepimizi yaraladı"

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in ekonomi, yatırım ve ihracat gibi başarılarla anılması gerektiğini ifade ederek, "300 fabrika açılırken, bunun içerisinde fabrikaların kapasite artış yapan fabrikalar da yer almıştır. Biz bunun gururunu Cumhurbaşkanımız ile şehrimizle yaşarken, böyle bir şey ile gündeme gelmek hepimizi yaralamıştır. Maddi hata var raporda Cengiz Bey'in de söylediği gibi. İsim listesinde herhangi bir art niyet olsaydı. Hiç kimse, 45 yıldır bu şehirde üretim yapan bir Çiltuğ’u bu listeye yazmaz, kimsenin bilmediği bir ismi yazar geçerdi. Bu şehirde 300 fabrika yapılıyor ise savaş döneminde yatırımlar aldıysa, yanı başında operasyonlar yapılırken, 5. Organize sanayi bölgesini kuran bir şehir isek, bununla anılmamız gerekiyordu. Biz dünkü toplantıda, bu şehir için yapılması gerekenleri Cumhurbaşkanımıza ilettik. Olumlu sonuçlar aldık" şeklinde konuştu.



"Gaziantep rekabetçi şehir, kimse bunu gölgeleyemez"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise, "Gaziantep’in başarısı gölgelenmeye çalışılıyor. Oda başkanı ve Antep sevdalısı olarak, buna çok üzüldüm. Bu duruma fırsat vermek istemiyoruz. Bunu da gerçekleri haykırarak, izin vermek istemiyorum. Dünyanın hangi şehri vardır, bu kadar olumsuzluğa rağmen bu kadar yatırımın yapıldığı bir şehir. Ekonomik krizin olduğu, Covid 19 gibi bir hastalığın dünyayı titrettiği bir dönem içerisinde, yanı başında, havalına bombaların düştüğü bir süreçte yatırım yapan bir şehir. Yok böyle bir şehir. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir şehrini bulamazsınız. O nedenle dünyanın en rekabetçi şehirlerinden birisi arasında yer alıyoruz. Rekabetçiyiz evet. Bugün halıda dünyada üçüncü sıradaysanız, makarnada Avrupa’da ikinci sıradaysanız, rekabetçi şehirsiniz. Siz eğer 160 bin çalışandan, son dönemdeki devletin SGK kurumunun resmi kayıtlarına göre 232 bin çalışan sayısına ulaştıysa, bunu kimse gölgeleyemez" ifadelerini kullandı.



"Yol almamızı engellemeye çalışıyorlar"

GTB Başkanı Mehmet Akıncı Gaziantep iş dünyasının başarıları nedeniyle engellenmek istediğine dikkat çekerek, "Kendi gıda sektörümüzden bahsediyorum. Bizzat tanıdığım, bu şehrimizin firması, üyemiz olan firmamız, 25-30 firmanın 5. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımları devam ediyor. Yatırımını bitirmiş olanlar da var. Bugün un sanayisinde, bulgur sanayisinde ciddi bir yere gelmişiz. 300 fabrika da olur, 1300 fabrika da olur. Bazı kesimler haset mi ediyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum ama yol almamızı engellemeye çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.



"Gaziantep Türkiye'nin parlayan yıldızıdır"

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Başkanı Başkanı Fikret Kileci ise, hedef pazarlarda yaşanan sıkıntılara rağmen ihracatın düşmediğini kaydederek, "Gaziantep Türkiye’nin parlayan yıldızıdır. Bugün 81 vilayetten 80’i genel anlamda eksiye düşmüştür. Ama Gaziantep, tüm şartlara rağmen içerisinde bulunduğu jeopolitik, ekonomik şartlara rağmen, dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik savaşlara rağmen artıya geçmiştir. Üstelik en iddialı olduğu pazarlarda her sene güç kaybetmesine rağmen. Irak, bugün en önemli bir pazarımız, Ortadoğu, en önemli bir pazarımız. Suudi Arabistan ile, problemlerimiz var, Irak ile problemlerimiz var, Lübnan ile problemlerimiz var, İran ile problemlerimiz var. Ama bakıyorsunuz alt toplamda bizim ihracatımız hiçbir zaman düşmüyor. Bu şehrin kapasitesi düşmüyor. Bu şehrin kapasitesi her geçen gün, verilerle sabit yükseliyor" diye konuştu.



Başkanların ortak tepkisi

Başkanların imza attığı ortak açıklamada ise, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 5 sanayi bölgesi ile Türkiye’nin en büyük Organize sanayi bölgesi olup; 1100 tesis aktif olarak üretim yapmaktadır. Gaziantep sanayisi güven ortamının ve müteşebbis ruhunun olmasıyla yeni yatırımlar yapmaya ve büyümeye devam etmektedir. Gaziantep Organize Sanayi bölgesinin 2018 yılı ağustos ayı elektrik tüketimi 330 milyon kwh/saat iken; 2020 yılı ağustos ayında 453 milyon kwh/saat elektrik tüketimine ulaşmıştır. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde 2018 yılında 165 bin kişi istihdam edilirken; 2020 yılında 210 bin kişi istihdam edilmektedir. Gaziantep’ten 175 ülkeye 8 milyar dolara yakın ihracat gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle tüm dünya ülke ekonomilerinin küçüldüğü bir ortamda, Gaziantep firmalarının bünyesinde veya bağımsız olarak 300 sanayi tesisi kurulmuştur. Sadece elektrik tüketimindeki yüzde 37’lik ve istihdamdaki 45 bin kişilik artış Gaziantep sanayisinin hangi noktaya ulaştığının göstergesidir. Bu tür algı operasyonları, içinde bulunduğumuz kritik süreçte kent ve ülke ekonomisine hasar oluşturma ve direncini kırmaya yönelik yapılmaktadır. Biz Gaziantep Sanayisi olarak hiçbir algı operasyonundan etkilenmeden büyümeye, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu yatırımlara ilişkin tüm bilgi ve belgeler Bölgemizde mevcut olup; her şey resmi kayıtlarla sabittir. Hiçbir şekilde şüpheye yer bırakmayacak resmi kayıtlar ortada iken bu tür algı çalışmaları iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Söz konusu törenimizde 300 firma içerisinde telaffuz edilen ilk kez yatırım yapan firmalarla birlikte ilave yatırım yapan firmalar da bulunmaktadır. Medyada daha önce açılışı yapıldığı belirtilen Barem Ambalaj 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde ilave yatırım yapmış olup; açılış listesinde yazılma nedeni yapılan yeni yatırımıdır. Yine medyada yer alan Çiltuğ firmasının 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımı bulunmamaktadır. Sehven yazılmıştır. Çağsan Ambalaj firması yeni yatırım yapmış olup; listede olması gereken isim Çağsan Ambalajdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Sayın Bakanımızın destekleriyle üretimimizi, büyümemizi ve ihracatımızı arttırmaya devam edeceğiz.300 yeni sanayi tesisimizi ve inşaatı devam eden 50 fabrikamızı görmek isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır" denildi.