Gayrimenkul danışmanlığında “Staj” zorunlu oldu

200 BİN'E YAKIN KAYIT DIŞI EMLAK OFİSİ VAR!

Gayrimenkul danışmanlığında yeni yasa ile “staj”ın zorunlu hale getirildiğini belirten Mustafa Emrah Özdemir, “Gayrimenkul yatırım danışmanı olabilmek için, lise mezunları bir yıl, üniversite mezunları ise altı ay “staj” yapacaklar. Sektörümüzde iki önemli sorun var. Kayıtdışı çalışma ve mesleki yeterliliği olmayan kişilerin gayrimenkul danışmanlığı yapması. Gayrimenkul danışanlarının bu merdivenaltı emlak ofisleri ile yaşadıkları sorunlar artık çözüme kavuşuyor. Emlakçılık herkesin ikinci mesleği olmuş. Bakkal, manav, kasap, kırtasiyecisi herkes emlakçılık yapıyor. Kayıt dışı sadece sektörü değil, vatandaşı da mağdur ediyor. Mesleki belgesi olmayan emlak ofislerinden hizmet alanlar, herhangi bir sorunda muhatap bulamamakta ve milyonlarca kişi Bu durumdan şikayetçi. Emlak sektöründe yeni bir düzenleme ihtiyacı uzun süredir devam ediyordu. Bugün itibarıyla yayımlanan yeni yönetmelikle pek çok konuda yeni düzenlemeler getirildi. En az 200 bin’e yakın kayıtdışı emlak ofisi olduğunu tahmin ediyoruz. Çoğu yeterlilik alamayacak ve emlak sektörünü bırakacaklardır. Uzun süredir bu yeni yönetmeliği bekliyorduk, sektöre ciddi bir şeffaflaşma getirecek olmasının yanı sıra özellikle kayıt dışılığın ortadan kalkacağına ve haksız rekabet koşullarının sona ereceğine inanıyoruz Ayrıca sektöre duyulan güvene de büyük katkı sağlayacaktır. Sektörün tüm bileşenleri olarak, bu yönetmeliğin eksiksiz uygulanması için birlikte çalışmamız gerekiyor. Türkiye'nin sadece Gayrimenkul ve emlak alanında uzmanlaşmış, yerli markası Kristal Türkiye olarak, tüm süreçlerimizi yeni yönetmeliğin gereklerine göre düzenleyerek tüketiciler için en doğru tercihleri barındıran güvenilir platform olmayı sürdüreceğiz." dedi.

“KRİSTAL ENSTİTÜ” İLE EĞİTİM VE YETERLİLİK SUNUYORUZ

“Yeni nesiller bizimle tutkuyla çalışsın, ülkemiz milli markasıyla övünsün diye canla başla çalışıyoruz”diyen Mustafa Emrah Özdemir, “Üstün Hizmet anlayışımızla kıymetli profesyonellerimizin her zaman yanındayız. Kristal Enstitü olarak, mirasımız olan köy enstitülerinden ilham alıyoruz. Kristal Enstitü de almış oldukları eğitimlerde öğreneceğiniz her bilgi profesyonel hayatlarının yüzde 85’ini oluşturmalarını sağlıyor. İçinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış eğitim modellerine ihtiyaç vardır. Kristal Enstitü üretim odaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk alma gibi becerileri geliştirmeye odaklanarak bu ihtiyacı karşılıyor. Gayrimenkul endüstri olarak gelişmek ve liderlik edebilmek için bu becerilerin gereğini ortaya koyduğumuz eğitimcilerimiz ve eğitimlerimiz ile hizmet etmekteyiz“ diye konuştu.

Kristal Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Emrah Özdemir, “Kristal Türkiye gayrimenkul danışmanları, mesleki yeterlilik belgesine sahip profesyonellerdir. Seviye 4 ya da Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi sahibi olarak sektörde hizmet vermektedirler. Kristal Türkiye’nin brokerları sektörün liderleri olarak yetişmekteler” dedi.