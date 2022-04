Garenta’da müşteri memnuniyeti ödüllerle tescillendi

Türkiye’nin yenilikçi araç kiralama markası Garenta’nın müşteri odaklı hizmet anlayışı yılın ilk çeyreğinde üç ödül birden aldı.

Fast Company tarafından düzenlenen Müşteri Deneyimi Araştırmasında birçok marka arasında en beğenilen marka seçilen Garenta, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl sekizinci defa düzenlenen, pazarlama sektörünün yakından takip ettiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde araç kiralama kategorisinin en itibarlı markası seçildi. Garenta ayrıca, sikayetvar.com tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards’te oto kiralama sektörünün en başarılı markası seçilerek elmas ödülün sahibi oldu.

Türkiye’nin yenilikçi araç kiralama markası diyerek yola çıktıklarını ve müşteri memnuniyetinde liderliği pekiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Pazarlama Yöneticisi Hande Rengigül, “Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Aldığımız ödüller de gösteriyor ki bu alanda doğru yolda ilerliyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden müşterimizi merkeze alan faaliyetlerimizi ve yeniliklerimizi sürdüreceğiz” dedi.