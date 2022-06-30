Garenta: Araç kiralayacaklar uzun tatiller öncesinde erken rezervasyon yaptırmalı

Yaklaşan Kurban Bayramı ile araç kiralamaya olan talepte de artış yaşandı. Türkiye’nin lider araç kiralama markalarından Garenta, tüketicileri mağduriyet yaşamamaları konusunda uyardı. Talebin arttığı bu dönemde araç rezervasyonunun erken yapılması ve özellikle dijital kanallar üzerinden yapılan kiralama işlemlerinde dikkatli olunması gerekiyor.

Rezervasyonsuz yola çıkmayın

Uzun tatil dönemlerinde araç kiralamaya olan talebin arttığını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “Turist sayısının arttığı yaz ayları, uzun bayram tatilleri gibi dönemlerde araç kiralamaya olan talep artıyor. Garenta olarak 35 ildeki 68 bayimizle müşterilerimize araç kiralama hizmeti veriyoruz. Buna ek olarak, resmi web sitemiz www.garenta.com.tr ve Garenta mobil uygulamamız üzerinden de araç kiralamak isteyenler hızlı ve kolay bir şekilde işlemlerini yapabiliyor. Özellikle bu dönemde mağduriyet yaşamamak için anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla rezervasyon yapılmamasını ve banka hesaplarına havale ya da eft kanalıyla ödeme gerçekleştirilmemesini öneriyoruz” dedi.

Araç kiralamanın bir hizmet olduğunun altını çizen Şafak Savcı, “Müşterilerimize yalnızca ihtiyaç duydukları aracı belirli bir süreliğine vermiyoruz, bütünsel bir hizmet sağlıyoruz. Aracın sigortası, temizliği, bakımı, yasal zorunluluklar gibi tüm sorumluluğu biz alıyoruz. Tüketicilerin bu gibi detayları da düşünerek araç kiraladıkları şirketleri iyi seçmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ödemelerinizi güvenli şekilde yapın

Kurumsal markaların anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden ödeme talep etmeyeceğini belirten Savcı, “En çok duyduğumuz şikayetlerden biri de anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla müşterilerden havale ya da eft kanalıyla ödeme istenmesi ve mağduriyet yaşanması. Garenta olarak tüm ödemeleri web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve bayilerimiz üzerinden alıyoruz. Kurumsal markaların birçoğunda prosedür bu şekilde işliyor. Tüketicilerin e-mail, sms ya da anlık mesajlaşma uygulamasından gelen ödeme talepleri konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Rezervasyonunuzu 24 saat öncesine kadar ücretsiz iptal edebilirsiniz

Garenta’da tüm kanallar üzerinden yapılan rezervasyonlar, rezervasyon saatine 24 saat kala ücretsiz iptal edilebiliyor. Rezervasyonun kiralama başlangıç saatine 24 saatten daha az bir süre varken yapılması halinde ise, rezervasyon kaydını tamamladıktan sonraki ilk 1 saat içerisindeki iptallerden herhangi bir ücret talep edilmiyor.