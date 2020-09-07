Garanti BBVA Yatırım’a Toplumsal Değer Ödülü

Garanti BBVA Yatırım, Tohum Otizm Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiği Farklı Bir Koşu projesiyle bu yıl 3 Eylül 2020 tarihinde Four Seasons Hotel Istanbul Bosphorus’ta gerçekleşen TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri’nde Toplumsal Değer kategorisinde özel ödüle layık görüldü.

Bir ilke imza attıkları bu projeyle özel ödülü almaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, “Koşu takımımız hem parkurda hem de Minecraft oyununun içinde adımlarını otizmli çocuklar için atarak senkronize bir koşuyu gerçekleştirdi. Garanti BBVA Yatırım olarak, Tohum Otizm Vakfı ile olan işbirliğimizi çok önemsiyoruz. 2019 yılından bu yana otizmli çocukların eğitimden en verimli şekilde yararlanmaları için özel eğitim materyali ihtiyacı olan devlet okullarına özel eğitim sınıfları açıyoruz. 2019 yılında Batman, Artvin, İstanbul (Gaziosmanpaşa), Mardin, Muş, Van ve Ardahan illerinde toplam 10 özel eğitim sınıfı açarak otizmli çocukları tek tedavileri olan eğitime katkıda bulunmayı hedefledik. Bu yıl ise Zonguldak, Şanlıurfa, Elazığ, Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Mersin, Burdur, Ağrı, Yalova, Çanakkale ve Bartın/Iğdır illerinde açmayı planladığımız 12 özel eğitim sınıfı var. Ancak pandemi nedeniyle okulların açılış tarihlerini bekliyoruz” dedi.

Farklı Bir Koşu projesi nedir?

Minecraft içinde özel bir server’a Tohum Otizm Okulu’nun birebir modelini kuran ve otizmli çocukların eğitimini teknolojiyle destekleyen Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Maratonu'nun başlangıç noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve devamındaki koşu parkurunu oyun içinde inşa etti. Garanti BBVA Yatırım koşu takımı için bu koşuya özel tişörtler tasarlandı ve fotoğraf çekimi yapıldı. Bu fotoğraflara sadık kalınarak Garanti BBVA Yatırım koşu takımı avatarları hazırlandı ve dijital ortama aktarıldı. Avatarlar, hazırlanan parkurda adımlarını otizmli çocuklar için atarak bir ilki gerçekleştirdi.

Dijital dünyada farklı bir koşu videosu için: