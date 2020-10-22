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Garanti BBVA Mobil’de yer alan “Akıllı İşlemler” günlük finansal aktiviteleri kolaylaştırıyor

Garanti BBVA’nın mobil uygulamasında yer alan otomatik servisler bütünü olan “Akıllı İşlemler” kullanıcıların günlük finansal aktivitelerini zaman ve çaba harcamadan yönetmelerine ve kişisel finansal hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlıyor. Garanti BBVA Mobil’de yer alan Akıllı İşlemler üzerinden Harcadıkça Biriktir, Otomatik Altın Biriktir, Vadeli Hesaba Düzenli Para Aktar ve Fatura Öde özellikleri kullanıcıların hizmetine sunuldu.

İş Dünyası 22.10.2020, 11:27
2005
Garanti BBVA Mobil’de yer alan “Akıllı İşlemler” günlük finansal aktiviteleri kolaylaştırıyor

Kredi kartından harcama yaparken birikim yapabilmeyi sağlayan Harcadıkça Biriktir özelliğiyle kredi kart ekstresi üzerinden belirlenen oran her ay otomatik olarak biriktirilebiliyor. Alışverişlerinde kredi kartı kullanan ve kolayca birikim yapmak isteyen kullanıcılar bu özellik sayesinde harcama ve bütçe dengesini sağlamış oluyor. Harcadıkça Biriktir ile kredi kartından ücret ödemeden birikim yapabilen kullanıcılar günlük faiz de kazanıyor.

Otomatik Altın Biriktir özelliğini kullanan müşteriler hesaptan veya kredi kartından her ay belirlediği tutarda gram, çeyrek, yarım, tam cinsinden altını düzenli olarak biriktirebiliyor. Vadeli hesaba düzenli para aktar özelliği ise müşterilerin vadeli hesapların vade tarihlerini takip etmesine gerek kalmadan her dönem için tanımlanmış para miktarını otomatik olarak hesaba aktarmasına imkân tanıyor. Fatura Öde özelliğinde de müşteriler sık yaptıkları fatura ödemelerini kolayca görüntüleyebiliyor ve otomatik ödeme talimatı vererek faturalarının kontrolünü sağlıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Garanti BBVA Mobil’de yer alan Akıllı İşlemler servisimizle müşterilerimizin günlük finansal aktivitelerini zaman ve çaba harcamadan yönetmesini sağlayarak, hayatlarını kolaylaştırmaya katkı sunuyoruz. Günlük finansal yönetimin herkes için önemli olduğundan hareketle, müşterilerimizin finansal hayatlarını kolayca yönetebilecekleri bir çözüm sunmayı hedefledik. Akıllı İşlemler sayesinde müşterilerimiz kolayca birikim yapabiliyor ve bu sayede finansal açıdan daha sağlıklı oluyorlar. Akıllı İşlemler’de yer alan Harcadıkça Biriktir, Otomatik Altın Biriktir, Vadeli Hesaba Düzenli Para Aktar ve Fatura Öde özellikleri kısa sürede müşterilerimizden büyük ilgi gördü. Önümüzdeki dönem Akıllı İşlemler’de müşterilerimizin finansal aktivitelerini kolayca yönetebilecekleri yeni özellikler de sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

#Garanti BBVA #mobil
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