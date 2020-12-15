GABORAS'ta yeni dönem

Senyap Yatırım Ortaklığı'nın Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığında kurduğu Gayrimenkul Borsası AŞ'nin (GABORAS) genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

GABORAS'tan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen genel kurulun ardından GABORAS Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Aykut, İcra Kurulu Başkanlığı'na da Ahmet Buğa getirildi.

ABORAS'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Ali Reis Topçu, Burhan Özdemir, Mahmut Asmalı, Fahrettin Oylum, Osman Çalışkan ve Prof. Dr. Bülent Bayram getirildi.

Yönetim Kurulu ve lider kadrosu yenilenen GABORAS’ın "Türkiye’nin ve dünyanın gayrimenkul borsası olma" vizyonu için Danışma ve Strateji Kurulu oluşturuldu. MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar’ın başkanlık yapacağı Danışma ve Strateji Kurulu’nda Bekir Yener Yıldırım ve Dr. İlkay Gültaş yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GABORAS İcra Kurulu Başkanı Ahmet Buğa, GABORAS’ın gayrimenkul sektörünü geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğini söyledi. Yeni dönemde kadrolarının yerel ve global bilgi ve tecrübesiyle gayrimenkul alım satım süreçlerinin dijitalleşmesi ve güvenli gayrimenkul ticareti platformunun hızla hayata geçirilmesi faaliyetlerine hız vereceğini beliten Buğa, "Önceliğimiz GABORAS’ın teknolojisini ve altyapısını tercih eden müşterilerimize hizmetlerimizi sürekli geliştirerek, memnuniyetlerini arttırmaktır. Bununla birlikte, hedefimiz GABORAS’ı gayrimenkul teknolojilerimizi kullanarak uluslararası gayrimenkul ve sermaye piyasası standartlarına uygun bir pazar yeri haline getirmek ve elektronik piyasa yapılanmasını gerçekleştirmektir." dedi.