Gaboras ile İmece arasında işbirliği protokolü

Aracılık sistemi; GABORAS’ın online ticaret platformunda yapılan emlak işlemlerinin, yereldeki süreçlerinin yürütülebilmesi için kurduğu, taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip emlak danışmanlarından oluşan bir temsilcilik ağı olarak öne çıkıyor. Aracı olan emlak danışmanları, müşterileriyle yaptıkları yetki sözleşmesi dahilinde GABORAS Platformu’nda, onlar adına ticari işlemlerini yürütebilme yetkisine sahip oluyor. GABORAS’ta portföy paylaşımı, ilan paylaşımı, emlak paylaşımı, online ticaret, mülk yönetimi, raporlama, pazar analizi ve ticaret sigortası gibi birçok fayda ve imkana kavuşan aracılar; bu sayede kendi ticari potansiyellerini geniş çerçevelere ulaştırabiliyor ve profesyonel bir hizmet potansiyeli elde ediyor.

“Bu iş birliğiyle aracı gayrimenkul danışmanlarımızın rolü ve önemi daha da artacak”

GABORAS ve İMECE Tasarruf Finansman A.Ş. ile imzalanan iş birliği protokolü nezdinde GABORAS aracıları, İMECE’nin sağladığı faizsiz, uzun vadeli ve uygun maliyetli konut edinme imkanlarından yararlanarak müşterilerine, özel koşullarla ev sahibi olma avantajı sağlayacak. Ev sahibi olmak isteyenlere finansman desteği sağlanabilecek.

GABORAS Genel Müdürü Dinçer Gökçe, yapılan protokol ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu: “Şu anda Türkiye genelinde hizmet verebilecek potansiyele ulaşan ‘aracılık sistemimiz’ ile yereldeki birçok alıcı ve satıcıya ulaşıyor, uygun koşullarla yatırım yapabilmelerine yön veren imkanlar sunuyoruz. Platformumuzun hızlı, kolay ve güvenilir olması yatırımcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Aracılarımız; sahadaki talepleri yerinde görmemize ve koşulları daha elverişli hale getirmemize olanak tanıyor. İMECE Tasarruf Finansman A.Ş. ile yapmış olduğumuz iş birliği sayesinde aracı gayrimenkul danışmanlarımızın rolü ve önemi daha da artacak. Ev sahibi olmak için kendilerine danışan müşterilerine, uygun koşullarla finansman desteği alabilecekleri avantajlar sunacaklar. Bu iş birliğinin hem aracılarımıza hem de yeni ev sahibi olmak isteyen yatırımcılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

“GELECEK HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME NOKTASINDA ÖNEMLİ BİR KATMA DEĞER SAĞLAYACAK”

İMECE Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Kerim Altıntaş ise “1000 ortaklı güçlü yapımız, üç yıl içinde ev, araç ve iş yeri sahibi yaptığımız binlerce müşterimiz, sektöre getirdiğimiz yenilikçi ve öncü uygulamalarımızla gelecek dönemde de ‘tasarruf finansın yeni merkezi’ olmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin BDDK Lisanlı Tasarruf Finansman Şirketi İMECE olarak, GABORAS ile imzaladığımız iş birliği protokolünün, amaçlarımızı gerçekleştirme noktasında önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz” dedi.