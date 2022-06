Fuzul Yapı çalışanlarına %20 zam!

Fuzul Holding'den yapılan açıklamada "30 yıldır olduğu gibi ülkemizin kalkınması için içerisinde bulunmuş olduğumuz bu dönemde de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyor, insanımızın hayalindeki yaşam alanlarını güvenle inşa etmeye devam ediyoruz. Hepinizin malumu olduğu üzere Fuzul Yapı olarak kurumumuz bünyesindeki ücret standartlarını her yılın sonunda belirliyor ve tüm çalışma arkadaşlarımızı memnun edecek maaş politikasını ön planda tutmak adına gerekli adımları atıyoruz.

Bu bağlamda son günlerde küresel bazda yaşanan ve ülkemizde de her geçen gün etkisi hissedilen fiyat artışları karşısında kurumumuza değer katan kıymetli çalışma arkadaşlarımızın, Haziran ayı maaşlarınızdan geçerli olacak şekilde, ücretlerinde % 20 oranında artış gerçekleştirme kararı aldığımızın müjdesini vermek istiyorum.

Uygulamaya koyduğumuz ücret artışının tüm mesai arkadaşlarıma hayır ve bereket getirmesini diliyor, her birinize tekrar değerli çalışmalarınız için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadeleri kullanıldı.