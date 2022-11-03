Fuzul, MÜSİAD EXPO’da yerli ve yabancı katılımcılarla bir araya geldi

Kurulduğu günden bu yana yüz binlerce kişinin ev, araç ve çatılı iş yeri ihtiyacına finansal çözüm olan Fuzul, 2-5 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO’da yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuarda Dayanışma Ekonomisi olarak yeniden tanımladığı tasarruf finansman sistemini, sistemin ülke ekonomisine, insanlara ve sektörlere olan katkılarını anlatan Fuzul, yeni paket ve kampanyalarını ziyaretçilere tanıtıyor. MÜSİAD EXPO 2022 açılış törenine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fuzul standını ziyaret etti.

“Firmamızı MÜSİAD EXPO’da temsil ediyoruz”

Fuar ile ilgili görüşlerini paylaşan Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Fuardaki en büyük standartlardan biriyle birçok kez olduğu gibi bu sene de MÜSİAD EXPO’da firmamızı temsil ediyoruz. Fuarda Fuzul’ün Dayanışma Ekonomisi ile insanları ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi yaptığımız farklı finansman modellerimizi, yeni paket ve kampanyalarımızı anlatıyoruz. MÜSİAD EXPO’nun bizim için bir diğer önemi de Türkiye ekonomisinin dinamizmini gördüğümüz en iyi saha çalışmalarımızdan biri olması. Fuarda aldığımız geri dönüşler, beklenti ve izlenimler, gelecekte geliştireceğimiz yeni model, paket ve kampanyalarımız için iyi bir bilgi kaynağı oluyor. Dayanışma Ekonomisi, ekonomilerin yavaşladığı dönemlerde, maliyeti ve faiz yükü olmayan en büyük panzehirdir. Dayanışma Ekonomisi’ni geleceğe taşımak için hazırladığımız paket ve kampanyalarımızı fuarda yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtıyoruz. 5 bin kişiyi, organizasyon bedelinde yüzde 35’e varan indirimlerle ev sahibi yapmayı amaçladığımız, Dayanışma Ekonomisi felsefesini temel alan 5.000 Faizsiz Konut Finansmanı Kampanyası, günün değişen ihtiyaçları için gereken finansal kaynağa çözüm sunduğumuz Motosiklet Paketi ve Karavan Paketi fuarda yoğun ilgi görüyor. Ülkeye döviz girdisi sağlanmasından hareketle hazırladığımız Memleketim Paketi ise fuarda yeni müşteri kazanımı anlamında elimizi güçlendiriyor. Yine Dayanışma Ekonomisi’ni ve işin mantığını tam, doğru ve sade bir şekilde anlatmak adına, tuğla metaforu kullanarak yayınladığımız reklam filmimiz fuarda oldukça beğeni topluyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.