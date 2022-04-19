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Fuat Tosyalı, ‘Tedarikte kırılganlığı aşmamız gerekli’

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB), seçimli olağan Genel Kurulu, Mersin’de yer alan birlik merkezinde gerçekleştirildi. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın tek liste ile girdiği seçimde, üyeler Tosyalı’nın listesi ile devam kararı aldı. Genel Kurul’a Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcileri de katıldı.

İş Dünyası 19.04.2022, 13:12
Fuat Tosyalı, ‘Tedarikte kırılganlığı aşmamız gerekli’

İhracatçıların B ve C planı hazır olmak zorunda

Genel Kurul’da konuşan ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı pandemi öncesi örülen gümrük duvarlarını, pandemi dönemini ve Rusya-Ukrayna krizini hatırlatarak, “İhracatçılar, yeni gelişmelere her daim hazırlıklı olmak, olası senaryoları tekrar tekrar gözden geçirmek, B, hatta C planını da hazırda bulundurmak zorundadır. Çünkü, beklenmedik birçok olumsuzluk, tarafı siz olmasanız bile, size büyük bedeller ödetebilir” dedi.

Bir önceki yıla göre çelikte yüzde 85 oranında artışla 2,9 milyar dolar, demir ve demir dışı metaller sektöründe de yüzde 34 artışla 852 milyon dolar ihracat yaptıklarını belirten Tosyalı yeni yıla da hızlı başladıklarını söyledi ve “Yılın ilk iki ayında yüzde 42,3’lük bir ihracat artışı yakalayan çelik sektörümüz 418 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, demir ve demir dışı metaller sektörümüz de yüzde 23,1’lik artışla 144 milyon dolar ihracata imza attı” şeklinde konuştu.

Özellikle tedarikte kırılganlığın önüne geçmek için enerji de dahil olmak üzere kaynakların çeşitlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Fuat Tosyalı, “Ülkemizin güçlü yatırım, üretim ve ihracat odaklı vizyonuyla birlikte, dış ticaret fazlası veren ülke hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Küresel tedarik zincirindeki değişimin normalleşme ile tekrar değişmesi riskine karşı kazanımlarımızı korumak için gerekli adımları şimdiden atmalıyız” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü, “Türkiye demir çelik sanayicileri ve ihracatçıları olarak zorlu koşullara uyum kabiliyetimizle küresel rekabetçiliğimizi koruduk ve sanayilerin durduğu bir dönemde üretime devam ederek hem mevcut pazarlara hem de yeni pazarlara ihracatımızı artırdık. Şimdi sıra bu ihracat artışını sürdürülebilir kılmakta. Bunu yaparken de başta AB Yeşil Mutabakatı olmak üzere çeşitli konulara hazırlıklı olmamız, kaliteden taviz vermememiz gerekli.”

Birlik yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

  • Başkan Fuat Tosyalı (TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ A.Ş.),
  • KLASS DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
  • MESTAŞ METAL ENDÜSTRİ SAN.TİC.A.Ş
  • ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.
  • HAS ÇELİK VE HALAT SAN.TİC.A.Ş.
  • SAFTEN METAL SAN.TİC.A.Ş.
  • İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
  • TOSYALI DEMİR ÇELİK SAN.A.Ş.
  • AYTEKİN SERA SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş.
  • SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
  • ISISAN ISI SAN.VE TİC.A.Ş.
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