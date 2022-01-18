FUAT TOSYALI, DEİK/TÜRKİYE-AFRİKA İŞ KONSEYLERİ KOORDİNATÖR BAŞKANI VE DEİK/TÜRKİYE-SENEGAL İŞ KONSEYİ BAŞKANI OLDU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2021 Yılı İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurul ve Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni, DEİK Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde, T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un teşrifleriyle 15 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Daha önce 3 dönem boyunca DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı olarak görev yapan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı ve DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı seçildi.

Yeni dönem ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren Fuat Tosyalı; “Afrika kıtası ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi son yıllarda Türkiye’nin uluslararası stratejisinde önemli bir yere sahip ve bunun olumlu yansımalarını da her geçen gün görüyoruz. Bu strateji doğrultusunda DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye-Afrika İş Konseylerimiz, Afrika ülkeleriyle karşılıklı ilişkileri geliştirme ve ticaret hacmini artırma hedefi doğrultusunda önemli katkılar sağlıyor. Yeni seçilen İş Konseyi Başkanlarımızın hepsinin o ülkelerde faaliyet gösteren iş insanları arasından seçilmiş olması çok kıymetli. Yaşanan salgına rağmen hiçbirimiz Afrika’dan kopmadık, yatırımlarımıza ve ilişkilerimizi geliştirmeye devam ettik. Yeni bir heyecan ve yeni bir şevk ile yeniden ‘Bismillah’ diyoruz. Çok başarılı bir dönem geçireceğimize gönülden inanıyorum” dedi.

Tosyalı Holding’in yurt dışı yatırımlarında öncelik Afrika'da

Afrika’yı öncelikli yatırım bölgesi olarak seçen ve Cezayir’den sonra Senegal ve Angola’da yatırımları bulunan Tosyalı Holding, Türkiye’nin Afrika’daki en büyük yatırımcıları arasında bulunuyor. Cezayir'in en büyük sanayi tesislerinden biri olan Tosyalı Algerie, Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük sınai yatırımı olarak dikkat çekiyor. Tosyalı Holding’in Cezayir’den sonra Afrika’daki ikinci yatırım durağı Senegal’de ise hem inşaat demiri hem de filmaşin üretmek için çok fonksiyonlu tasarıma sahip olacak bir çelikhane ve haddehane yatırımı başlamış durumda. Bununla birlikte Tosyalı Holding Senegal’de “Özel Ekonomik Bölge” statüsünde endüstri bölgesi oluşturmak için de çalışmalar sürdürüyor. Tosyalı’nın Afrika’daki üçüncü durağı Angola’da ise çelik üretimi için hammadde tedarik etmek üzere demir madeni yatırımı yapmak üzere çalışmaları devam ediyor. Şirket bu kapsamda Angola’daki en büyük demir cevheri rezervlerinden biri olan Kassinga Bölgesi’nde bulunan demir cevheri madenlerini işletmek amacıyla bölgedeki yatırımlara başladı. Tosyalı Holding uzun dönemde bölgedeki maden yatırımlarını daha da geliştirerek Angola’da demir-çelik üretimine geçmeyi hedefliyor.