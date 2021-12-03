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Fuarcılık sektörünün geleceği masaya yatırıldı

Tüm sektörlerde olduğu gibi fuarcılık sektöründe de pandemi sonrası ekonomik büyüme için yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaları ve sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere HO-RE-CA sektöründen kurum, kuruluş, dernek ve basın yetkilileri  “Fuar Sektöründe Güncel Gelişmeler” başlıklı yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Güvenli fuarcılıktan sektörel büyümeye kadar birçok konunun masaya yatırıldığı toplantıya, pandemiye rağmen fuarlara katılacak yurt dışı alım heyeti rakamları damga vurdu.

İş Dünyası 03.12.2021, 14:27
Fuarcılık sektörünün geleceği masaya yatırıldı

Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen toplantıda, Türkiye’nin en büyük HORECA fuarını yapma başarısını elinde bulunduran ANFAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı’nın sözleri oldukça dikkat çekti. Fuarlara yurt dışından gelen alım heyetlerinin artması gerektiğine dikkat çeken Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı “pandemi sonrası birçok sektör küçülmeye gitti ve iş hacmini arttırmakta zorlandı, fuarların en önemli amacı yurt içi ve yurt dışı ziyaretçiyi katılan firmalarla buluşturmak olmalı” diye konuştu.

HORECA SEKTÖRÜ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN ANFAŞ’TA BULUŞUYOR

Türkiye’nin en büyük HORECA fuarı için geri sayıma başladıklarını söyleyen Ali Bıdı, “18 – 21 Ocak 2022 tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştireceğimiz 32. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nı pandemiye rağmen 600’ün üzerinde katılımcı firma, 3.000’in üzerinde marka ve 50.000’in üzerinde ziyaretçi ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

 “Sektöründe yer edinen firmaların en doğru satın alma yetkilileri ve heyetleriyle buluşmaları için ekibimiz ve tüm paydaşlarımız yoğun bir çalışma gerçekleştirdi diyen Ali Bıdı “bu yıl Ticaret Bakanlığımıza 39 ülkeden alım heyeti için başvuruda bulunduk. Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışından birçok kurum ve acentelerle ortak çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalar sonucunda 70’den fazla ülkeden ziyaretçiyi fuarımızda ağırlayacağımıza inanıyoruz.” sözleriyle uzun yıllardır başarıyla gerçekleştirdikleri fuarlara bir yenisini daha ekleyeceklerini belirtti.

GÜVENLİ TURİZMİN KAPILARI ANFAŞ’TA AÇILIYOR

Pandemi sonrası özellikle turizm sektöründe yaşanacak gelişmelere ve sektörde oluşacak taleplere parantez açan Ali Bıdı, “2022 yılının turizm açısından büyük talep patlaması yaratacağı tüm uzmanlar tarafından öngörülüyor. Bu talep yoğunluğunda katılımcı ve ziyaretçilerimizin en fazla dikkat edeceği hususların başında hiç şüphesiz güvenli turizm ve güvenli organizasyonlar olacaktır. 32. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas fuarı oluşacak tüm talepleri en doğru arz ile buluşturacaktır. Hem fuarlarımızın eş zamanlı olması hem de tüm dünyadan katılımcı ve ziyaretçilerin fuarlarımızda yer alıyor olması oluşan ticaretin hacminin büyümesini ve tüm paydaşlarımızın yeniliklere ulaşmasını sağlayacak.” Dedi. “Türkiye’ de ve hatta dünya da ilk kez sergilenecek en yeni ürünleri fuarımızda ziyaretçilerle buluşturacağız, Güvenli Fuar ve Organizasyon sertifikasına sahip olan öncü fuar merkezlerinden biriyiz. Ayrıca fuarlarımızı 40.000 metrekare gibi büyük bir alanda gerçekleştirmenin avantajını da tüm katılımcı ve ziyaretçilerimiz için kullanacağız.” diyerek konuşmasını tamamladı.

VEGAN VE İNOVATİF ÜRÜNLER BÜYÜK BULUŞMADA YERİNİ ALACAK

Bu sene fuarlarda yenilik ve inovasyona açık çalışmalar yaptıklarını söyleyen Anfaş Genel Müdür Yardımcısı Şeniz Yılmaz ise “ilk defa fuarımızda vegan ürünler bölümü olacak. Ayrıca firmaların inovatif ürünleri için de alan ayırdık. Vegan yaşam tarzı için en büyük uluslararası fuar organizasyonu olan Alman kökenli VeggieWorld (Dortmund Messe) resmi partneri DTFOOD ile gerçekleştirdiğimiz birliktelik doğrultusunda 28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda “Vegan, Vejeteryan ve Glutensiz Ürünler Marketi” kurulmasını sağlayacağız. Ayrıca yurt içinden ve başta Almanya olmak üzere tüm dünyadan vegan ve vejeteryan ürünlere ilgisi olan ziyaretçilerin fuara katılımı için ortak çalışmalar yapacağız.” dedi.

“Fuarlara hangi ülkeler daha çok ilgi gösteriyor?” sorusuna cevap veren Yılmaz, “daha önceki yıllarda ziyaretçi olarak katılan ülkelere ilaveten Yunanistan ve Katar ile önemli bağlantılar gerçekleştirdik. Fuarlarımıza bu iki ülkeyi alım heyetleri ile birlikte dahil etmiş olduk. Ayrıca acentelerimiz vasıtasıyla Ortadoğu’dan 250 kişilik bir heyet de fuarlarımızı ziyaret edecek. Kosova ve Arnavutluk’tan da 70'e yakın alım heyeti gelecek.  Bununla birlikte Rusya ve Türki Cumhuriyetler de katılımcılar arasında yer alacak.” diyerek sözlerini tamamladı.

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