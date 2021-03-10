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Frudia Yepyeni Kağıt Maskeleri, Göz Kremi ve Dudak Balmı ile K-Beauty Kore Güzelliğini Taçlandırıyor…

K-Beauty rutininin en sevilen markalarından biri olan Frudia yepyeni ürünleriyle Kore Güzelliğini evinize getirmeye devam ediyor.

İş Dünyası 10.03.2021, 14:23 10.03.2021, 14:31
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Frudia Yepyeni Kağıt Maskeleri, Göz Kremi ve Dudak Balmı ile K-Beauty Kore Güzelliğini Taçlandırıyor…

Frudia Kağıt Maskeler

Standart kağıt maskelerden farklı olarak Frudia’nın yeni kağıt maskeleri floresan malzeme içermez. Doğal bitki liflerinden yapılmıştır ve doğal bir renge sahiptir. Bu sayede cilt tahrişini en aza indirir. İnce yapıları sayesinde yüz kıvrımlarını tamamen sararak yüze kusursuz uyum sağlar. Böylelikle içeriğindeki meyve ektresinin aktif bileşenlerini sızıntı olmadan cildinize sunar.  

1. Frudia Blueberry Hydrating Mask: Frudia Blueberry Hydrating Mask stresten dolayı kurumuş ve hasar görmüş olan cildi içeriğindeki yaban mersini ekstresi ile besler ve nemlendirir. Bitkisel liflere sahip olan maske meyve özünün aktif bileşenlerini olduğu gibi maskenin yaprağında tutar ve floresan parlatıcı madde içermediği için cilt kıvrımlarına mükemmel bir şekilde yerleşerek cildi uzun süre besler. Su yerine %55 oranında yaban mersini özü içermektedir. Cilt tahriş testi tamamlanmıştır. Kullanımı: Yüzünüzü temizledikten ve tonik uyguladıktan sonra maskeyi yüzünüze uygulayın ve üzerindeki filmi çıkarın. İçeriğindeki meyve ekstresinin cildinize nüfuz etmesi için 15 dakika bekleyin ve maskeyi çıkartın. Kalan serumu masaj yaparak cildinize uygulayın.

2. Frudia Pomegranate Nutri-Moisturizing Mask: Frudia Pomegranate Nutri Mouisturizing   Mask elastikiyeti azalan ve ince kırışıklıklara sahip olan cildi polifenol bakımından zengin nar nektarı özü sayesinde besler ve elastikiyet kazandırır. Bitkisel liflere sahip olan maske meyve özünün aktif bileşenlerini olduğu gibi maskenin yaprağında tutar ve floresan parlatıcı madde içermediği için cilt kıvrımlarına mükemmel bir şekilde yerleşerek cildi uzun süre besler.  Su yerine %46 oranında nar özü içermektedir. Cilt tahriş testi tamamlanmıştır. Kullanımı: Yüzünüzü temizledikten ve tonik uyguladıktan sonra maskeyi yüzünüze uygulayın ve üzerindeki filmi çıkarın. İçeriğindeki meyve ekstresinin cildinize nüfuz etmesi için 15 dakika bekleyin ve maskeyi çıkartın. Kalan serumu masaj yaparak cildinize uygulayın.

3. Frudia Green Grape Mask Pore Control: Frudia Green Grape Pore Control Mask sebum ve gözenekler nedeniyle yağlı ve düzensiz olan cildi yeşil üzüm özü sayesinde tazeler ve nemlendirir. Bitkisel liflere sahip olan maske meyve özünün aktif bileşenlerini olduğu gibi maskenin yaprağında tutar ve floresan parlatıcı madde içermediği için cilt kıvrımlarına mükemmel bir şekilde yerleşerek cildi uzun süre besler.  Su yerine %60 oranında yeşil üzüm özü içermektedir. Cilt tahriş testi tamamlanmıştır. Kullanımı: Yüzünüzü temizledikten ve tonik uyguladıktan sonra maskeyi yüzünüze uygulayın ve üzerindeki filmi çıkarın. İçeriğindeki meyve ekstresinin cildinize nüfuz etmesi için 15 dakika bekleyin ve maskeyi çıkartın. Kalan serumu masaj yaparak cildinize uygulayın.

4. Frudia Brightening Mask Citrus: Frudia Citrus Brightening Mask donuk görünümlü ve renk tonu eşitsizlikleri olan cildi narenciye  ekstresi sayesinde parlak bir görünüme kavuşturur ve nemlendirir. Bitkisel liflere sahip olan maske meyve özünün aktif bileşenlerini olduğu gibi maskenin yaprağında tutar ve floresan parlatıcı madde içermediği için cilt kıvrımlarına mükemmel bir şekilde yerleşerek cildi uzun süre besler.  Su yerine %46 oranında narenciye özü içermektedir. Cilt tahriş testi tamamlanmıştır. Kullanımı: Yüzünüzü temizledikten ve tonik uyguladıktan sonra maskeyi yüzünüze uygulayın ve üzerindeki filmi çıkarın. İçeriğindeki meyve ekstresinin cildinize nüfuz etmesi için 15 dakika bekleyin ve maskeyi çıkartın. Kalan serumu masaj yaparak cildinize uygulayın.

Frudia Pomegranate Kırışıklık Karşıtı Göz Kremi 50ml: 

Frudia Pomegranate Kırışıklık Karşıtı Göz Kremi içerisinde bulunan tokoferol, kolajen ve adenozin sayesinde elastin oluşumuna yardımcı olarak cildin elastikiyetini artırır ve kırışıklık görünümünün giderilmesine yardımcı olur. Bol miktarda polifenol içeren nar özü sayesinde daha genç ve elastik bir cilde sahip olmanızı detekler. İçeriğindeki meyve tohumu yağı ciltte yumuşatıcı bir etki sağlar.

Cilt sarkması ve kuruluğu sorunu yaşayanlar, göz çevresinde ince çizgileri olanlar, mimik çizgilerinden ve boyun bölgesindeki kırışıklıklardan kurtulmak isteyenler için ideal bir çözüm sunar.

Kullanımı: Parmak uçlarına uygun miktarda aldığınız kremi gözün iç kısmından dış kısmına doğru daireler çizerek ve  hafifçe masaj yaparak uygulayın. Göz kenarları ile birlikte mimik çizgileri, alın çizgileri ve boyun kırışıklıklarına da uygulayın.

Frudia Blueberry Nemlendirici Dudak Balmı 10g: 

Ballı ve yaban mersinli Frudia Blueberry Hydrating Honey Lip Balm kuru ve çatlamış dudaklara yumuşak bir şekilde peeling yaparak yağlanma etkisi bırakmadan dudak üzerinde bir bariyer oluşturur ve nemlendirme sağlar. Taze ve tatlı meyve ve bal kokusu içerir.

Frudia Blueberry Hydrating Mask: 14,95 TL

Frudia Pomegranate Nutri-Moisturizing Mask: 14,95 TL

Frudia Green Grape Mask Pore Control: 14,95 TL

Frudia Brightening Mask Citrus: 14,95 TL

Frudia Pomegranate Kırışıklık Karşıtı Göz Kremi 50ml: 109,90 TL

Frudia Blueberry Nemlendirici Dudak Balmı 10g: 39,95 TL

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