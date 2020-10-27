Fransız mallarını boykot çağrısına TPF'den destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fransız mallarına yönelik olarak başlatılan boykot çağrısına Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan (TPF) destek geldi.
Fransa'dan yükselen İslam karşıtlığının, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi evrensel ilkelerle bağdaşmayacak bir şekilde devam ederek bugün kutsal kitabımıza ve peygamber efendimize yönelik çirkin saldırılara dönüştüğünü söyleyen TPF Başkanı Ömer Düzgün, Fransa'nın "Türk markalı mal satın almayın" çağrısına karşılıksız kalınmaması gerektiğini belirtti.
Düzgün, "Vatandaşlarımız, Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykota duyarsız kalmamalı. Yerel gıda perakende zincirlerinin en büyük çatı örgütü ve yerel ekonominin lokomotifi olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın boykot çağrısını milli hassasiyetimizin bir gereği olarak destekliyoruz. Boykotun amacına ulaşması için üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan boykota destek vermelerini, Fransa'dan doğrudan ithal edilen ürünlere talep göstermemelerini bekliyoruz" dedi.
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