banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bitcoin'de sert yükseliş! 40 bin doları aştı...
Bitcoin'de sert yükseliş! 40 bin doları aştı...
Reynmen’in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı
Reynmen’in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı
Madagaskar’ı vuran Batsirai Kasırgası’nda 6 kişi öldü
Madagaskar’ı vuran Batsirai Kasırgası’nda 6 kişi öldü
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!

Fransa 2023 İlkbahar-Yaz sezonunu Türk kıyafetleriyle karşılayacak

Moda sektöründe dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarları arasında yer alan, Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından 8-10 Şubat 2022 tarihlerinde 12’inci kez mili katılım organizasyonu gerçekleşecek.

İş Dünyası 06.02.2022, 20:41
Fransa 2023 İlkbahar-Yaz sezonunu Türk kıyafetleriyle karşılayacak

PV Fuarı'nın iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getirdiğini, senede iki kez düzenlediği bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, en son düzenlenen Fuara uluslararası alanda en yüksek katılımın Türkiye’den gerçekleştiğini hatırlattı.

“Pandemi nedeniyle fiziki etkinliklere verilen ara sonrası, PV Paris Eylül 2021 fuarı EHKİB olarak milli katılım gerçekleştirdiğimiz ilk fiziksel yurtdışı fuar oldu. EHKİB milli katılım organizasyonu ile katılan firmaların da dahil olduğu toplamda 120 Türk firma fuarda yer alırken, pandeminin yarattığı belirsiz ortam nedeniyle fuarın “hazırgiyim” bölümüne Türkiye’den 7 üretici firma katılım sağlamıştı. PV Manufacturing fuarına normal koşullarda EHKİB milli katılım organizasyonlarında ortalama 30 firma katılım sağlıyordu. 12’inci kez milli katılım organizasyonunu düzenleyeceğimiz Şubat fuarına ise İzmir ve İstanbul’dan 17 hazırgiyim üreticisi firmamız katılıyor. Hayatın normale dönmesiyle birlikte katılımcı firma sayımız da eski seyrini yakalayacak. Firmalarımız 2023 İlkbahar-Yaz sezonu koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara sunacaklar.”

Türkiye’nin Fransa’ya ihracatı yüzde 28, Ege’nin ihracatı ise yüzde 46 arttı

Türkiye’nin; Çin, Bangladeş ve İtalya’dan sonra, Fransa’nın en çok konfeksiyon ithalatı yaptığı ülke olduğunu vurgulayan Sertbaş, “Fransa 2021 yılının 11 aylık döneminde toplam 25,2 milyar dolar hazır giyim ürünü ithal ederken, ülkemiz Fransa konfeksiyon pazarından yüzde 6,5 pay alıyor. Konfeksiyon ihracatında Fransa, en büyük 5’inci pazarımız. Biz başarılı dış pazar stratejileriyle Fransa’ya 1 milyar dolar ihracat hedefimizi tutturduk. Türkiye’nin Fransa’ya yaptığı hazırgiyim ihracatı 2021 yılında yüzde 28 artırarak 1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı zamanda Fransa, ilk 10 pazarımız içerisinde, İsrail ve İspanya’dan sonra en çok ihracatımızı artırdığımız ülke konumunda. Ege’den Fransa’ya yapılan hazırgiyim ihracatımız ise 2021 yılında geçen yıla göre yüzde 46 artışla 50 milyon dolara ulaştı.” dedi.

EİB 15’inci Moda Tasarım Yarışması finalistleri Paris’te

PV Manufacturing Paris Fuarı’nı, EİB 15’inci Moda Tasarım Yarışması finalistleri Zülal Açar, Selen Tavtın, Ayşe Kaya, Manolya Yalçınkaya, Fadime Yıldırım’ın ziyaret edeceğini açıklayan Sertbaş, yarışmada finale kalan ve dereceye giren tasarımcıların nakdi ödüller, dünyanın önde gelen moda okullarında yurtdışı eğitim bursu ve EHKİB tarafından milli katılım organize edilen uluslararası hazır giyim fuarlarını ziyaret etme şansı yakaladığını da sözlerine ekledi.

Yakından tedarik Türkiye’yi öne çıkardı

EHKİB Başkan Yardımcısı ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli ise pandeminin yarattığı belirsizlik, sağlık endişelerinin Avrupa’nın önde gelen fuarlarının iptal edilmesine neden olduğunu açıkladı.

“Bu fuarlar arasında Ocak’ta Birliğimiz tarafından milli katılım yapmayı planladığımız Munich Fabric Start Sourcing fuarı da var. Türkiye, PV Manufacturing bölümüne en fazla sayıda firmayla katılan ülke konumunda. Bu durum belirsizliklerin ve maliyetlerin arttığı, küresel tedarik zincirindeki riskler karşısında Türk hazırgiyim sektörünün gücünü ve potansiyelini gösteriyor. Pandemi döneminde markaların, mevcut riskler nedeniyle yakın coğrafyadan tedarike yönelmeleriyle Türkiye’nin önemi arttı. Yakın dönemde iş birliği talepleri alıyoruz.”

Türk moda endüstrisi Danimarka, İngiltere, Fransa ile adımlarını sıklaştırıyor

Seyfeli, “Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu’ndan gelen ikili görüşme talebi neticesinde 2021 yılı Kasım ayında Birliğimiz üyesi firmalar ile Danimarkalı bir grup alıcı firmanın katılımıyla İzmir’de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. 2022 yılı Mart ayında ikinci alım heyeti planlanıyor. İngiliz online perakende devi Boohoo Group ile üretici firmalarımız arasında tanışma toplantısı yapıldı. Birliğimiz, Fransız Örme Federasyonu ve yine Fransız perakende zinciri Monoprix ile gelecek dönem iş birlikleri için temaslarını sürdürüyor. Geçen sene Ege Bölgesinin hazır giyim sektörünü uluslararası boyutta tanıtmak amacıyla AHA (AegeanHasApparel) isimli projemize başladık. 2022 yılında da EHKİB’in öncelikleri arasında bulunan AHA (AegeanHasApparel) projesinin başta PV fuarı olmak üzere Birliğimizce gerçekleştirilecek yurtdışı etkinliklerde tanıtımını yaparak markanın uluslararası bilinirliğini artırmak istiyoruz.” dedi.

Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı hakkında

Gelecek sezonların moda trendlerinin oluştuğu fuarda katılımcı ve ziyaretçilerin vizyonlarını geliştirici seminer, yarışma, trend alanları vb. aktiviteler yer almaktadır.

Katılımcıların, fuar idaresi seçici kurulu tarafından seçildiği fuarda hem katılımcı hem ziyaretçi kalitesi diğer fuarların üzerinde seyretmektedir.

2021 yılı Eylül ayında pandemi döneminde yaklaşık iki sene sonra düzenlenen fiziki fuara toplam 883 firma katılım sağlamış ve ziyaretçilerin yüzde 62'sini (Bu oran pandemi öncesi yüzde 70 seviyelerindeydi) uluslararası alıcılar oluşturmaktadır.

Fuar Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, ABD, Japonya ve Belçika başta olmak üzere 40 farklı ülkeden 20 binin üzerinde profesyonel tarafından ziyaret edilmiştir.

2020 yılı Şubat ayında gerçekleşen Premiere Vision fuarına toplamda bin 200 firma katılımcı olarak yer alırken, fuar 50 binin üzerinde profesyonel tarafından ziyaret edilmiştir.

PV MANUFACTURING PARİS FUARI KATILIMCI FİRMA LİSTESİ

AKCAKAYA GROUP TEKSTIL A.S.

İZMİR

AKCINAR GIYIM URETIM SAN TIC LTD STI

İSTANBUL

AYDIN SCV TEKSTIL GIYIM A.S

İZMİR

BAGGI TEKS.ITH.IHR.SAN.TIC.VE.A.S.

İZMİR

BETA KONF.TEKSTİL İHR.İTH.SAN.

İZMİR

CASA TEKSTIL SAN.VE TIC.AS.

İZMİR

DEMOTEKS TEKSTIL SAN TIC LTD STI

İZMİR

DİDE TEKSTİL HAZIR DIŞ GİYİM SAN.VE TİC.LTD.STİ.

İZMİR

GULSEN TEKSTIL SAN VE TIC LTD STI

İSTANBUL

IYA TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

İZMİR

LAMODA TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

MODALT TEKSTIL KONFEKSIYON SAN.VE TIC. LTD STI

İZMİR

ONTEKS TEKSTİL MAKİNA GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

İSTANBUL

SEYFELI DIS TICARET LTD STI

İZMİR

TULİNE TEKSTİL SAN. VE TİC. A. Ş.

İZMİR

VERSION TEKSTIL TURIZM SAN.VE DIS TIC A.S

İZMİR

YILMAZ TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.

İSTANBUL
#Premiere Vision Manufacturing #konfeksiyon #fuar #Fransa #türkiye
Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Menemen Belediyespor 22 26
13. Gençlerbirliği 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 41
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Villarreal 23 33
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11