FRAKTAL DOĞA YANSIMALARI PTT PULLARINDA
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından doğanın en güzel Fraktal örneklerinden kar tanesi, tavus kuşu tüyü, eğrelti otu ve salyangoz kabuğu görsellerinden oluşan 4 değerli anma pulu ile bulut, şimşek ve ağaç dalları görselleriyle hazırlanan ilkgün zarfı 15 Ekim 2020 tarihinde tedavüle sunuldu.
15 Ekim 2020 tarihinde tedavüle sunulan "Fraktal Doğa Yansımaları" konulu 3,00 TL + 3,00 TL + 6,50 TL + 6,50 TL (36x52 mm boyutunda) bedelli anma pulları, söz konusu pullara ait 21,00 TL bedelli ilkgün zarfı www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıktı.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı PTT Pul Müzesi Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "FRAKTAL DOĞA YANSIMALARI 15.10.2020 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.
Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 15 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.
Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürüne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve posta damgası talepleri, 15 Ekim 2020 itibarıyla 3 ay içerisinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanacak.
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