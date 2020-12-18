Fortinet, Petrol Ofisi ile gerçekleştirdiği projede birçok avantaj sunuyor

Petrol Ofisi’nin güvenlikten ve performanstan ödün vermeden yüzde 100 iş devamlılığı sağlamayı hedeflediği sanallaştırma projesinde; sistemin tamamında çalışan kurumsal hizmetlerin devamlılığı, güvenilirliğini arttırıldı, karasal ve LTE hatları değiştirildi. Fortinet’in kendini kanıtlamış siber güvenlik yeteneklerinin de eklenmesi ile operasyonel yönetim için harcanan kaynak daha da verimli kullanılmaya başlandı.

Petrol Ofisi, kapsamlı bir deneme sürecinden sonra entegre Güvenli SD-WAN ve FortiGate yeni nesil güvenlik duvarının gelişmiş tehdit korumasını sunan Fortinet’in SD-Branch çözümünü kullanmaya başladı. Bu çözüm sayesinde her noktada ihtiyaç duyulan cihaz sayısı azaltılarak, hizmete alma süreci de önemli derecede kolaylaştırıldı. Fortinet çözümleri hizmete alınmasıyla birlikte, raporlanan problem sayılarında ve destek talep sayılarında azalma sağlandı.

Petrol Ofisi CIO’su Handan Karakuş, “Fortinet’in Güvenli SD-WAN yapısına geçtikten sonra, kullandığımız kritik uygulamalarımızı sistemin otomatik olarak belirlediği en verimli ve stabil bağlantılarda veri kaybı riskini minimize edebiliyoruz. Aynı zamanda, tüm ağımızda verilerimizi en uç noktadan merkezimize güvenli ve yedekli bir şekilde taşıyabiliyoruz” dedi.

Fortinet Bölge Direktörü Arzu Akkaya da, “Petrol Ofisi ile çok önemli bir projeye imza attık ve dijital dönüşüm yolculuklarında birlikte ilerlemekten memnuniyet duyuyoruz. Birbirleriyle tamamen entegre ürün ve hizmet ekosistemimiz sayesinde artık Petrol Ofisi’nin BT ekibi, tüm güvenlik ve ağ yapılarını tek bir ekrandan takip edebiliyor. Bu doğrultuda ürün ve hizmetimizle Petrol Ofisi ile iş birliği yapıyor olmaktan dolayı gururluyuz.” açıklamasında bulundu.