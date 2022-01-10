FORM Şirketler Grubu’nun 56 Yıllık Geçmişi Kitaplaştırıldı

İklimlendirme Sektöründe Bir Aile Şirketinin Tohumdan Çınara Hikayesi

Türkiye’de iklimlendirme sektörünün öncü kurumlarından Form Şirketler Grubu, 56. yılı kapsamında bir aile ve şirket hatıratı yayımladı. “İlk Günden Bugüne, FORM Grubu’nun Klima Sektöründeki 56 Yılı” ismiyle yayımlanan kitap, başta şirket kurucuları Bedi Korun ve Figen Korun olmak üzere Form ailesinin arşivinden çıkanlar ve anılarından süzülen bilgilerle derlendi. Aynı zamanda kuruluşundan itibaren farklı dönemlerde Form’a bir süre emek vermiş 50’ye yakın ismin kişisel belleklerinden süzülenler, resim, yazışma, evraklar ve kurumsal kayıtlara düşülen notlar, bu kitap için harmanlandı.

İklimlendirme sektörünün pek çok ilkine, Türkiye’de model bir aile şirketinin tohumdan yarım asırlık bir çınara evrilmesine, Türkiye’de sanayinin gelişimine, Türkiye’nin çağdaşlaşma serüvenine ve dünya tarihinin dönüm noktalarına ışık tutan bu derlemede, pek çok değerli ve benzersiz tecrübeler dağarcığı kronolojik bir sırayla tekrar sunuluyor.

Bu konuda konuşan Form Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun şöyle dedi: “Bu kitap fikri, ilk olarak Korun Ailesi’nin biyografisini arşivleme amacıyla ortaya çıksa da kitabın hazırlıkları başladıktan sonra daha net gördük ki Korun Ailesi ve FORM iç içe geçmiş ortak bir tarihe uzanıyor.

Form Şirketler Grubu olarak 50. yılımıza özel 2015 yılında hazırladığımız “Duayenlerin Tanıklığında Türkiye Klima Sektörü” adlı kitaptan sonra, kendi kurumsal tarihçemizi de tanıklar eşliğinde kayda geçerek Türkiye tarihinde küçük de olsa bir iz bırakmak istedik. Böylelikle Form Şirketler Grubu’nun 55 yılı aşkın tarihçesiyle ilgili yer yer hüzünlendiren, yer yer gülümseten, oldukça detaylı bir anı kitabı ortaya çıktı. Kitap her ne kadar Form’un yarım asrı aşkın şirket tarihine özel hazırlanmış olsa da bu uzun, yorucu ama bir o kadar da keyifli serüvenin detaylarını okurken aynı zamanda Türkiye’nin yakın tarihine de bu kitapla tanıklık edeceksiniz.”

Grubun daha önce çıkardığı “Duayenlerin Tanıklığında Türkiye Klima Sektörü” isimli kitabı da hazırlayan İzzeddin Çalışlar’ın kaleminden çıkan kitap, birbirinden ilginç görsel hazinesini ise Form Şirketler Grubu kurumsal arşivinden alıyor.