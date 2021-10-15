FORM 23. ISK-SODEX İstanbul Fuarı’na Damgasını Vurdu!

56 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye’de iklimlendirme sektörünün en köklü ve yenilikçi firmalarından biri olan Form Şirketler Grubu, HVAC sektörünün en önemli fuarı olan ISK-SODEX İstanbul 2021’de son teknoloji ürün ve yeniliklerini fuar ziyaretçileriyle buluşturdu.

Form, iklimlendirme sektöründeki yeni ürünlerin, teknoloji ve endüstriyel gelişmelerin tanıtıldığı ISK-SODEX fuarında hem kendi Ar-Ge’si ile geliştirdiği, yüzde 100 yerli üretim olarak piyasaya sürülen yeni ürünleri, hem de Türkiye temsilcisi ve ortağı olduğu uluslararası markaların enerji verimli ve çevreci ürünlerini sektör profesyonellerinin beğenisine sundu. Form standını yerli ve yabancı birçok sektör profesyoneli ziyaret etti. Fuar esnasında VRF ve merkezi sistemler tarafında yeni proje anlaşmalarına imza atıldı. Ayrıca, fuarda yüksek ilgi gören NEFFES Hava Temizleyici için, Almanya’ya toplu satış anlaşması yapıldı.

Standda Form’un Ar-Ge’sini üstlendiği pek çok yerli üretim ürün grubu tanıtıldı. İzmir’deki üretim tesislerinde yerli üretimine başladığı yeni Form FKS Klima Santrali, Lennox lisansıyla ürettiği paket klima, Form su kaynaklı WSHP ısı pompası ve Form fancoil gibi yerli ürünlerin yanı sıra, Clivet 4 borulu soğutma grubu, ClimateMaster WSHP ısı pompası ve Montair Hassas Kontrollü Klima ziyaretçilerin ilgisini çeken ürün grupları arasındaydı.

Japon teknoloji devi Mitsubishi Heavy ile ortaklık anlaşması bulunan Form MHI Klima Sistemleri tarafında ise, çevreci R32 gazlı split klima serileri ve VRF sistem serisi ürünler tanıtıldı. Mitsubishi Heavy’nin yeni nesil Heat Pump VRF Sistemi olan KXZ 2 serisi, sektör profesyonelleri tarafından ilgi gördü. Ayrıca, yeni renk seçeneği ve ödüllü Airflex kanat teknolojisine sahip kaset tipi VRF iç üniteleri de ziyaretçilerden tam puan aldı.

Form Endüstri Tesisleri’nin pandeminin etkilerini azaltmak ve temiz hava ihtiyacını karşılamak adına yüzde 100 yerli olarak geliştirip ürettiği NEFFES Hava Temizleme Cihazı da büyük ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

Form’un fuardaki performansıyla ilgili bilgi veren Tunç Korun şöyle konuştu: “ISK-SODEX, sektördeki son trend ve yeniliklerin yakından deneyimlenebildiği, sektör paydaşlarının iletişimini ve bilgi alışverişini artıran çok değerli bir etkinlik. Özellikle 2020 yılında pandemi sebebiyle yavaşlayan sektör büyümesinin tekrar ivme kazanması adına, ISK-SODEX Fuarı bu yıl bizler için çok daha değerli bir hal aldı. Yarım asrı aşkın bilgi birikimimizle sektörün öncü firmalarından biri olarak, fuarın düzenlendiği ilk yıldan bu yana olduğu gibi bu sene de yenilikçi ürünlerimizin yanı sıra, yerli üretim tarafında istikrarlı bir şekilde büyüyen yapımızı müşterilerimize tanıttık. Pandemi ortamına rağmen standımıza yoğun ilgi gösteren tüm paydaşlarımıza tekrar teşekkür ederiz.”