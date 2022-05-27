F&N Ingredients Fuarı Diamond Sponsoru Seluz, Global Trendler Işığında Geliştirdiği 16 Yeni Tatla Fuara Damgasını Vurdu

4. Uluslararası Gıda, Beslenme Bileşenleri, İçerikleri ve Teknolojileri Fuarı “Food & Nutritional Ingredients 25-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde sektörün önde gelen firmalarına ev sahipliği yapıyor. Fuarda aroma sektöründeki başarısını sergileyen Seluz Flavors bu yıl fuarın Diamond Sponsoru olarak, 4 farklı konseptte 16 farklı tat ve aplikasyonu ile büyük beğeni topluyor. Rafine şekersiz şekerden, vegan sütlü kahveye, çay taneleri içeren bisküviden, alkolsüz malt içeceğe kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip fuar aplikasyon kiti, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Makro Trends 2022 projesinin detaylarını da fuar süresince ziyaretçileri ile paylaşacak olan Seluz, Makro Trends 2022 projesinde; moda, mimari, sanat, tasarım, renk, dekorasyon ve daha birçok makro trend alanını da dikkate alarak; global güzellik, ev bakım, gıda ve içecek trendleri için kapsamlı bir analiz sunuyor. Seluz Makro Trends 2022 projesinde ortaya çıkan 4 farklı makro trend bölgesinin her biri için kreatif konseptler ve aromalar geliştiren Seluz ekibi, yaşama dair koku ve tatları harmanlamaya devam ediyor.

“2023 yılında ciro hedefimiz 100 milyon dolar”

Seluz’un kurucusu ve CEO’su Murat Öztürk: “Seluz Flavors’ın kuruluş motivasyonunda da vurguladığımız bir nokta var, biz Türkiye’nin gücüne inanan bir şirketiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken dünyanın önde gelen esans ve aroma firmalarından biri olma hedefimiz var.

Dünyadaki bu şirketler arasında 1800’lü yıllarda kurulmuş ve oyunun köşe taşlarını kapmış şirketler olduğunu düşündüğümüzde bunu yakalamak önemli bir başarı diyebiliriz. Vizyonumuz ve dinamik yaklaşımımız, bizi dünyanın en hızlı büyüyen esans ve aroma şirketlerinden biri haline getirdi.

Hedefimizde başarılı olabilmek için 2 kat fazla büyümemiz gerekiyor ve biz bunun için işimize ve çalışanlarımıza hız kesmeden yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şu anda ilk fazı tamamlanan gıda aroması Ar-Ge ve üretim üssümüzün 2022 yılında tamamlanacak ikinci faz çalışmaları devam ediyor.

2022 yılını %30 seviyesinde bir büyüme yakalayarak 85 milyon dolar ciro ile kapatmayı hedefliyoruz. 2023 yılında ise 80 milyon dolarını esans sektöründen, 20 milyon dolarını ise aroma sektöründen olmak üzere toplam 100 milyon dolarlık bir ciro hedefimiz var.

Endüstriyel koku ve aroma sektörlerinin bu rekabet ortamında çalışma prensiplerimizden taviz vermeden sahip olduğumuz ekip ruhu ve işimize olan tutkumuzla bu hedefi yakalayacağımızdan hiç kuşkumuz yok” şeklinde konuştu.