Flormar’ın Global İK Direktörü Beste Şirin, 'Türkiye’nin En Beğenilen 50 İnsan Kaynakları Lideri' Arasında

Türkiye’de renkli kozmetik alanında lider markalardan biri olmanın yanı sıra 80’den fazla ülkedeki iş hacmi ve başarısı ile öne çıkan Flormar’ın Global İnsan Kaynakları Direktörü Beste Şirin, 2021 “Altın Lider Ödülleri”nde Türkiye’nin En Beğenilen 50 İK Lideri listesinde yer alarak ödüle layık görüldü. Altın Lider Ödülleri, şirket başarısında liderlerin özelliklerinin öne çıktığını bu günlerde oluşturulan demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemi, katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve kullanılan otuz beş binden fazla tekil oy ile “Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri” olarak tarif ediliyor.

Beste Şirin, “Tamamen bağımsız oylarla seçilmiş, jürinin olmadığı, iş dünyasının profesyonellerinin oylarıyla belirlenen, Türkiye’nin En Etkin 50 İK Liderleri’nden biri seçilmek gurur ve mutluluk verici. Hepimiz mesleğimizde bazı öğrenimler ediniyoruz, ben de bir IK profesyoneli olarak nicelikten öte niteliğe önem vererek gerçekten doğru olanı yapabilmek ve bunu yaparken eşit mesafede, samimiyetle dengede kalabilmeyi kendime her gün hatırlatıyorum. Ödüllerin arkasında gelmiş geçmiş, yolumunuzun kesiştiği, kimiyle ayrıldığımız kimiyle beraber yürümeye devam ettiğimiz pek çok insanın katkısı var. Bu ödül bana, iyi takımların parçası olduğumu, iyi liderlerle çalıştığımı, farklı alanlarda tutkulu profesyonellerle yan yan yürüdüğümü bir kez daha hatırlattı. Yeni başlayan Flormar yolculuğunda da aynı tutku ve heyecanla şirketimizin IK adımlarına liderlik etmeye devam etmek istiyorum.” sözleriyle aldığı ödüle dair duygularını paylaştı.

Beste Şirin ile Flormar Ailesi Büyümeye Devam Ediyor…

Globalleşme vizyonu doğrultusunda yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam eden Flormar’ın Global İnsan Kaynakları Direktörü Beste Şirin, Flormar CEO’su Matthieu Gomart’a bağlı olarak şirketteki görevini sürdürüyor.

2001 yılından itibaren, Türkiye’nin önde gelen kurumları, uluslararası şirketler ve global projelerde İnsan Kaynakları alanında çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş olan Beste Şirin; şu an Global İnsan Kaynakları Direktörü görevinde yer alarak liderliğini yaptığı Flormar İnsan Kaynakları ekibi ile markanın yurtiçi ve yurtdışı tüm IK faaliyetlerini yürütüyor. Son yıllarda dünya çapındaki büyüme faaliyetleri ile renkli kozmetik alanında dikkatleri üzerine çeken Flormar’ın büyüme yolculuğu Global İnsan Kaynakları Direktörü Beste Şirin ile hız kazanarak devam ediyor.

Beste Şirin Kimdir?

Beste Şirin, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2002 senesinde ise İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisansını tamamladı.

Kariyerine, 2001 yılında Grand Hyatt’ta İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başlayan Beste Şirin, 2004

yılında Danone’da İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev aldı. Ardından, 2005 yılında Grand Hyatt’ta Eğitim Müdürü olarak görev aldı. 2007 yılında C&A’de İnsan Kaynakları Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi görevleriyle Türkiye ve İtalya’dan sorumlu olarak kariyerine devam etti. 2014 yılında GrandVision Atasun Optik’te İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışmaya başladı. Son olarak, Ocak 2017 ve Mayıs 2021 tarihleri arasında HD Holding’te İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev aldı.

Hem aile şirketleri, hem de uluslararası şirketlerde çalışan ve çok sayıda global projede yer alan Beste Şirin; son 15 yıldır çalıştığı şirketlerde İnsan Kaynakları birimlerini yönetmekte ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. Kariyeri boyunca Türkiye’de ve yurt dışında insan ve kültür odaklı çalışmalar, değişim yönetimi, çevik organizasyon yapılarının oluşturulması, hızlı büyümeyi destekleyen süreçler, sistem ve kaynakların oluşturulması ve devamlılığının sağlanması gibi alanlarda yönetsel görevler üstlendi.

Şu anda, Arel Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi ve Organizasyon alanında devam ettiği doktora programında “Dijital Dünya’da İnsan Kaynakları Süreçlerinin Geleceği” konulu tezi üzerine çalışıyor. İnsan Kaynakları alanında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Beste Şirin, ICF onaylı Professional Certified Coach (PCC) unvanına sahip.

Beste Şirin, kariyer hayatına 17 Mayıs 2021 tarihinden beri Flormar’ın Global İnsan Kaynakları Direktörü olarak kariyerine devam ediyor.