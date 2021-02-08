FLORMAR’DA YENİ CEO DÖNEMİ “MATTHIEU GOMART”

Türkiye’de renkli kozmetik alanında lider markalardan biri olmanın yanı sıra 110 ülkedeki iş hacmi ve başarısı ile dikkat çeken Flormar’da üst düzey görev değişikliği gerçekleşti ve yeni CEO Matthieu Gomart oldu.

Sanatın ve modanın başkenti İtalya’nın Milano kentinde kurulan Flormar, 1970 yılında İstanbul’a taşındı. Başarılı marka, globalleşme vizyonu ile 2012’de Groupe Rocher ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Flormar, elli yılı aşkın renkli kozmetik tecrübesiyle sunduğu eğlenceli, renkli, dinamik alışveriş deneyimi ile makyajdan ojeye, aksesuardan parfüme kadar zengin ürün seçeneğini tek çatı altında sunuyor.

Renk bilimini makyaj sanatı ile harmanlayarak kendisini yenilikçi ürünler geliştirmeye adayan ve Türkiye’nin ilk 500 ihracatçısı arasında yer alan Flormar, 2008 yılında başladığı perakendecilik yolculuğuna dünya çapına yayılan 200 şehirdeki 750 mağazası ve 100.000’e varan satış noktası ile hız kesmeden devam ediyor.

Flormar’ın yeni CEO’su Matthieu Gomart, bu uzun yolculukta elde edilen başarıları daha da ileri götürmeyi ve Flormar’ı büyütmeyi hedefliyor.

Uzun yıllar Groupe Rocher grubunda profesyonel olarak kariyer hayatına devam eden ve 2020’nin son çeyreğinde Flormar’ın CEO koltuğuna geçen Matthieu Gomart, “Elli yılı aşkın deneyim ve başarıyı simgeleyen meşaleyi devralmaktan ve Flormar'daki tutkulu ekibimle yepyeni bir heyecanla burada olmaktan onur duyuyorum. Flormar markasının olağanüstü potansiyeline yürekten inanıyorum. Benim bundan sonraki en önemli misyonum markanın eşsiz potansiyeline ulaşması adına Flomar ailesini birlikte daha güçlü kılmak olacak. Geçmişteki başarıları ile kendisini kanıtlayan Flormar ekibi bu zor dönemde de en doğru iş modellerini kurgulayarak mevcut ve yeni müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecek. Adaptasyon ve çevikliğin her şeyden önemli olduğu bu zorlayıcı dönemde inovasyon yatırımlı çalışma modeli ile kozmetik alanında ilklerin öncüsü olarak sektöre dünya çapında yön vereceğiz.” sözleriyle Flormar için hedeflediklerini açıklıyor.

Matthieu Gomart kimdir?

Matthieu Gomart, 1995 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak mezun oldu ve 2010 yılında INSEAD'de (Fransa ve Singapur) Executive MBA'yi tamamladı.

Kariyerine Paris’te Dış Mali Denetçi olarak başlayan Matthieu Gomart, 1997’de bir aile şirketi olan otomotiv taşeron firması FSD Group’un Finans Grubu Başkan Yardımcısı oldu.

2001 yılında, LVMH Group'a İç Denetçi olarak katıldı ve 2003 yılında önde gelen Şampanya Markası Moet & Chandon'un Mali Kontrol Başkanı olarak terfi etti. 2005 yılında California, Napa Valley'de bulunan Domaine Chandon & Newton Vineyards'ın CFO'su olarak atandı.

Mart 2011’de Groupe Rocher bünyesine Finans Grubu Başkanı (CFO) olarak katılan Matthieu Gomart, 2014’te grup bünyesinde yer alan Yves Rocher’nin Moskova merkezli Rusya CEO’su olarak atandı ve 2018’de sorumluluğu Doğu Avrupa olarak genişletildi.

Matthieu Gomart, 2020'nin sonunda Groupe Rocher portföyünün bir markası olan Flormar CEO'su pozisyonunu aldı ve görevine İstanbul merkezli olarak devam etmekte.